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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240521/كا-52-إم-تستهدف-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089054589.html
"كا-52 إم" تستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
"كا-52 إم" تستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة من نوع "كا-52 إم" تابعة للقوات الجوية الروسية، استهدفت معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية والقوى العاملة... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T09:15+0000
2024-05-21T09:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وأشارت الوزارة إلى أن طاقم الطائرة الروسية من نوع "كا-52 إم" استهدف وحدات من العسكريين الأوكرانيين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.ويشار إلى أنه بعد إطلاق الصواريخ على أهدافها، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ، وأطلق مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعاد إلى مطار المغادرة.وأوضحت وزارة الدفاع أنه وفقاً لتقارير المراقب الجوي الأمامي، فقد تم ضرب جميع هذه الأهداف بنجاح.وفي وقت سابق قامت الطائرات والمدفعية الروسية باستهداف موقع اجتماع قيادة كتيبتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب تقرير صادر عن وزارة الدفاع الروسية.
https://sarabic.ae/20240521/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-السلاح-الذي-سينقض-على-إف-16-التي-قد-تسلم-لأوكرانيا-1089053223.html
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رصد عسكري, الجيش الروسي
رصد عسكري, الجيش الروسي

"كا-52 إم" تستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

09:15 GMT 21.05.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "كا-52" (أليغاتور) أثناء "مناورات "فزايموديستفيه 2019" في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا)
مروحية كا-52 (أليغاتور) أثناء مناورات فزايموديستفيه 2019 في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة من نوع "كا-52 إم" تابعة للقوات الجوية الروسية، استهدفت معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية والقوى العاملة التابعة لها في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن طاقم الطائرة الروسية من نوع "كا-52 إم" استهدف وحدات من العسكريين الأوكرانيين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

وجاء في البيان أن "طاقم المروحية التابعة للجيش الروسي نفذ هجومًا بالصواريخ غير الموجهة على معاقل العدو والقوات العاملة في منطقة مسؤولة عن مجموعة من القوات الأوكرانية".

ويشار إلى أنه بعد إطلاق الصواريخ على أهدافها، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ، وأطلق مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعاد إلى مطار المغادرة.
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ونقلت وزارة الدفاع كلمات قائد المروحية دميتري: "نفذنا طلعة قتالية لدعم المشاة لدينا، وتوجّهنا إلى المنطقة المستهدفة، وأشار المراقب الجوي الأمامي إلى أن أفراد العدو كانوا يهبطون من الطائرة، فأطلقنا النار عليهم بأسلحة صاروخية غير موجهة، ثم عدنا إلى مطار الانطلاق".

وأوضحت وزارة الدفاع أنه وفقاً لتقارير المراقب الجوي الأمامي، فقد تم ضرب جميع هذه الأهداف بنجاح.
© Sputnikالمروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)
المروحية القتالية كا-52ك (كاتران) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)
© Sputnik

كما عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للمهمة القتالية، يشاهد من خلالها كيف تستعد المروحية في المطار لمهمة ما، وتقلع وتصل إلى منطقة الضربة على أدنى ارتفاع وتطلق الصواريخ من مقدمة الطائرة.

جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
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وتظهر أيضًا لقطات لصواريخ وهي تضرب أهدافًا،ويمكن رؤية الطائرة "كا-52 إم" وهي تعود إلى المطار بعد الانتهاء من مهمتها.

وفي وقت سابق قامت الطائرات والمدفعية الروسية باستهداف موقع اجتماع قيادة كتيبتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب تقرير صادر عن وزارة الدفاع الروسية.
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