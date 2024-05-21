"كا-52 إم" تستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "كا-52" (أليغاتور) أثناء "مناورات "فزايموديستفيه 2019" في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا)
© Sputnik . Alexey Kudenko/
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة من نوع "كا-52 إم" تابعة للقوات الجوية الروسية، استهدفت معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية والقوى العاملة التابعة لها في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن طاقم الطائرة الروسية من نوع "كا-52 إم" استهدف وحدات من العسكريين الأوكرانيين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وجاء في البيان أن "طاقم المروحية التابعة للجيش الروسي نفذ هجومًا بالصواريخ غير الموجهة على معاقل العدو والقوات العاملة في منطقة مسؤولة عن مجموعة من القوات الأوكرانية".
ويشار إلى أنه بعد إطلاق الصواريخ على أهدافها، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ، وأطلق مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعاد إلى مطار المغادرة.
ونقلت وزارة الدفاع كلمات قائد المروحية دميتري: "نفذنا طلعة قتالية لدعم المشاة لدينا، وتوجّهنا إلى المنطقة المستهدفة، وأشار المراقب الجوي الأمامي إلى أن أفراد العدو كانوا يهبطون من الطائرة، فأطلقنا النار عليهم بأسلحة صاروخية غير موجهة، ثم عدنا إلى مطار الانطلاق".
وأوضحت وزارة الدفاع أنه وفقاً لتقارير المراقب الجوي الأمامي، فقد تم ضرب جميع هذه الأهداف بنجاح.
© Sputnikالمروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)
المروحية القتالية "كا-52ك" (كاتران)
© Sputnik
كما عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات للمهمة القتالية، يشاهد من خلالها كيف تستعد المروحية في المطار لمهمة ما، وتقلع وتصل إلى منطقة الضربة على أدنى ارتفاع وتطلق الصواريخ من مقدمة الطائرة.
وتظهر أيضًا لقطات لصواريخ وهي تضرب أهدافًا،ويمكن رؤية الطائرة "كا-52 إم" وهي تعود إلى المطار بعد الانتهاء من مهمتها.
وفي وقت سابق قامت الطائرات والمدفعية الروسية باستهداف موقع اجتماع قيادة كتيبتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب تقرير صادر عن وزارة الدفاع الروسية.