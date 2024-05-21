https://sarabic.ae/20240521/كا-52-إم-تستهدف-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089054589.html

"كا-52 إم" تستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

"كا-52 إم" تستهدف تجمعات للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة من نوع "كا-52 إم" تابعة للقوات الجوية الروسية، استهدفت معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية والقوى العاملة... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T09:15+0000

2024-05-21T09:15+0000

2024-05-21T09:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

الجيش الروسي

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وأشارت الوزارة إلى أن طاقم الطائرة الروسية من نوع "كا-52 إم" استهدف وحدات من العسكريين الأوكرانيين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.ويشار إلى أنه بعد إطلاق الصواريخ على أهدافها، أجرى الطاقم مناورة مضادة للصواريخ، وأطلق مصائد حرارية (بالونات حرارية) وعاد إلى مطار المغادرة.وأوضحت وزارة الدفاع أنه وفقاً لتقارير المراقب الجوي الأمامي، فقد تم ضرب جميع هذه الأهداف بنجاح.وفي وقت سابق قامت الطائرات والمدفعية الروسية باستهداف موقع اجتماع قيادة كتيبتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب تقرير صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

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سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الجيش الروسي