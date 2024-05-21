https://sarabic.ae/20240521/مسؤولة-أمريكية-سابقة-تطلق-تصريحات-غير-عادية-بشأن-ضرب-روسيا-بعد-تقدمها-في-خاركوف-1089052629.html

مسؤولة أمريكية سابقة تطلق تصريحات "غير عادية" بشأن "ضرب" روسيا بعد تقدمها في خاركوف

مسؤولة أمريكية سابقة تطلق تصريحات "غير عادية" بشأن "ضرب" روسيا بعد تقدمها في خاركوف

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، تصريحات المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، التي دعت بلادها إلى السماح للقوات المسلحة... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T07:32+0000

2024-05-21T07:32+0000

2024-05-21T07:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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ونشرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، التي قالت: "يبدو لي أنه إذا حدثت هجمات مباشرة من خلف خط المواجهة من الأراضي الروسية، فيجب أن تكون هذه القواعد أهدافًا أيضًا، بغض النظر عما إذا كانت تطلق صواريخ من هناك أو تقوم بتزويد قواتها عبر تلك الأرضي".واعتبرت نولاند، خلال حديثها، أن "الولايات المتحدة وحلفاء كييف لابد أن يقدموا لأوكرانيا المزيد من المساعدة، وذلك بهدف أن تقوم القوات الأوكرانية بشن هجمات داخل الأراضي الروسية".وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، أن "نظام كييف، على خلفية تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف، يحاول الحصول على إذن من الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية".

https://sarabic.ae/20240518/هزائم-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-قد-تجبر-نظام-كييف-على-التفاوض-1088952061.html

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