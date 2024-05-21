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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240521/مسؤولة-أمريكية-سابقة-تطلق-تصريحات-غير-عادية-بشأن-ضرب-روسيا-بعد-تقدمها-في-خاركوف-1089052629.html
مسؤولة أمريكية سابقة تطلق تصريحات "غير عادية" بشأن "ضرب" روسيا بعد تقدمها في خاركوف
مسؤولة أمريكية سابقة تطلق تصريحات "غير عادية" بشأن "ضرب" روسيا بعد تقدمها في خاركوف
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، تصريحات المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، التي دعت بلادها إلى السماح للقوات المسلحة... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T07:32+0000
2024-05-21T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونشرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، التي قالت: "يبدو لي أنه إذا حدثت هجمات مباشرة من خلف خط المواجهة من الأراضي الروسية، فيجب أن تكون هذه القواعد أهدافًا أيضًا، بغض النظر عما إذا كانت تطلق صواريخ من هناك أو تقوم بتزويد قواتها عبر تلك الأرضي".واعتبرت نولاند، خلال حديثها، أن "الولايات المتحدة وحلفاء كييف لابد أن يقدموا لأوكرانيا المزيد من المساعدة، وذلك بهدف أن تقوم القوات الأوكرانية بشن هجمات داخل الأراضي الروسية".وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، أن "نظام كييف، على خلفية تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف، يحاول الحصول على إذن من الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية".
https://sarabic.ae/20240518/هزائم-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-قد-تجبر-نظام-كييف-على-التفاوض-1088952061.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤولة أمريكية سابقة تطلق تصريحات "غير عادية" بشأن "ضرب" روسيا بعد تقدمها في خاركوف

07:32 GMT 21.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل علبة خرطوشة من مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، تصريحات المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، التي دعت بلادها إلى السماح للقوات المسلحة الأوكرانية، بشن ضربات على روسيا، وذلك باستخدام أسلحة بعيدة المدى.
ونشرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، تصريحات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، التي قالت: "يبدو لي أنه إذا حدثت هجمات مباشرة من خلف خط المواجهة من الأراضي الروسية، فيجب أن تكون هذه القواعد أهدافًا أيضًا، بغض النظر عما إذا كانت تطلق صواريخ من هناك أو تقوم بتزويد قواتها عبر تلك الأرضي".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هزائم القوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف قد تجبر نظام كييف على التفاوض
18 مايو, 04:50 GMT
واعتبرت نولاند، خلال حديثها، أن "الولايات المتحدة وحلفاء كييف لابد أن يقدموا لأوكرانيا المزيد من المساعدة، وذلك بهدف أن تقوم القوات الأوكرانية بشن هجمات داخل الأراضي الروسية".
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، أن "نظام كييف، على خلفية تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف، يحاول الحصول على إذن من الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية".
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