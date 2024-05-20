https://sarabic.ae/20240520/القوات-الروسية-تدمر-محطة-رادار-ألمانية-و-4-صواريخ-هيمارس-أمريكية-الصنع-1089025645.html

القوات الروسية تدمر محطة رادار ألمانية و 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع

القوات الروسية تدمر محطة رادار ألمانية و 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار ألمانية الصنع من طراز "إيريست – تي" و 4 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع. 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T12:01+0000

2024-05-20T12:01+0000

2024-05-20T12:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، هزمت القوى البشرية والمعدات للعدو في مناطق أوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية". وتم صد هجوم مضاد قامت به المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فلاديميروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.ووفقا للدفاع الروسية، فإن وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية هزمت القوة البشرية والمعدات من اللواء 65 الميكانيكي، و141 مشاة، ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإرهابي رقم 108 في مناطق ستيبنوي في مقاطعة خيرسون، وستيبنوجورسك، رابوتينو ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه.بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وتسع مركبات ومدفع ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، وذلك حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية. ودمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية محطة الرادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إيريست – تي" المصنوع في ألمانيا، وكذلك قاذفة الصواريخ نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 125". بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف موقع اجتماع لهيئة أركان اللواءين الهجوميين 92 و95 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة، وفقا للدفاع الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240520/القوات-الروسية-تحرر-بيلوغوروفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1089024246.html

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روسيا, رصد عسكري