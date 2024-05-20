القوات الروسية تدمر محطة رادار ألمانية و 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تتحدى التقلبات الكمومية نظريات الموصلية الفائقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس الذي يهدد بالاستقالة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:28 GMT
26 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240520/القوات-الروسية-تدمر-محطة-رادار-ألمانية-و-4-صواريخ-هيمارس-أمريكية-الصنع-1089025645.html
القوات الروسية تدمر محطة رادار ألمانية و 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع
القوات الروسية تدمر محطة رادار ألمانية و 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار ألمانية الصنع من طراز "إيريست – تي" و 4 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T12:01+0000
2024-05-20T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، هزمت القوى البشرية والمعدات للعدو في مناطق أوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية". وتم صد هجوم مضاد قامت به المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فلاديميروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.ووفقا للدفاع الروسية، فإن وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية هزمت القوة البشرية والمعدات من اللواء 65 الميكانيكي، و141 مشاة، ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإرهابي رقم 108 في مناطق ستيبنوي في مقاطعة خيرسون، وستيبنوجورسك، رابوتينو ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه.بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وتسع مركبات ومدفع ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، وذلك حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية. ودمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية محطة الرادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إيريست – تي" المصنوع في ألمانيا، وكذلك قاذفة الصواريخ نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 125". بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف موقع اجتماع لهيئة أركان اللواءين الهجوميين 92 و95 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة، وفقا للدفاع الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240520/القوات-الروسية-تحرر-بيلوغوروفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1089024246.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_5eb213bdc9070c80198b42cb9a8edca4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر محطة رادار ألمانية و 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع

12:01 GMT 20.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية دمرت محطة رادار ألمانية الصنع من طراز "إيريست – تي" و 4 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، هزمت القوى البشرية والمعدات للعدو في مناطق أوروزاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم صد هجوم مضاد قامت به المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فلاديميروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا وناقلتي جند مدرعتين وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي – 20".

ووفقا للدفاع الروسية، فإن وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية هزمت القوة البشرية والمعدات من اللواء 65 الميكانيكي، و141 مشاة، ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإرهابي رقم 108 في مناطق ستيبنوي في مقاطعة خيرسون، وستيبنوجورسك، رابوتينو ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة وتسع مركبات ومدفع ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، وذلك حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
10:17 GMT
ودمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية محطة الرادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إيريست – تي" المصنوع في ألمانيا، وكذلك قاذفة الصواريخ نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 125".
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف موقع اجتماع لهيئة أركان اللواءين الهجوميين 92 و95 للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة، وفقا للدفاع الروسية.
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 45 طائرة من دون طيار، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وأربعة صواريخ "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى صاروخ نبتون المضاد للسفن.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له12:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала