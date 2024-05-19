https://sarabic.ae/20240519/خبير-بريطاني-الضغط-الروسي-في-خط-المواجهة-يسبب-اليأس-بين-صفوف-قوات-كييف--1088993108.html
خبير بريطاني: الضغط الروسي في خط المواجهة يسبب اليأس بين صفوف قوات كييف
خبير بريطاني: الضغط الروسي في خط المواجهة يسبب اليأس بين صفوف قوات كييف
سبوتنيك عربي
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، إن ضغط الجيش الروسي على خط المواجهة يسبب اليأس بين القوات المسلحة الأوكرانية، وقد اعترف رئيس أوكرانيا بعدم استقرار... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T15:12+0000
2024-05-19T15:12+0000
2024-05-19T15:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_8aa0e05234991c0cbac630742aaff34e.jpg
وأضاف الخبير البريطاني عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أنه "يمكنك أن ترى أن روسيا تزيد الضغط على طول خط المواجهة بأكمله، وأن الأوكرانيين يائسون بشكل متزايد، وزيلينسكي يتحدث عن وضع خاضع للسيطرة ولكنه غير مستقر".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت 12 صاروخ "أتاكمز" و9 صواريخ لراجمات "هيمارس" و"أولخا" وصاروخين من طراز "هارم" وصاروخ "توتشكا- يو" و4 قنابل جوية موجهة من طراز "هامر".وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الأرضي رقم 128 في منطقتي فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".وقضت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية، على القوة البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي بمقاطعة خيرسون، ورابوتينو بمقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا وخمس مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.
https://sarabic.ae/20240519/القوات-الروسية-تسقط-12-صاروخ-أتاكمز-و9-صواريخ-لراجمات-هيمارس-وأولخا-1088984362.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_79498ed010dd3a835f717ef73262796a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير بريطاني: الضغط الروسي في خط المواجهة يسبب اليأس بين صفوف قوات كييف
أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، إن ضغط الجيش الروسي على خط المواجهة يسبب اليأس بين القوات المسلحة الأوكرانية، وقد اعترف رئيس أوكرانيا بعدم استقرار الجبهة.
وأضاف الخبير البريطاني عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أنه "يمكنك أن ترى أن روسيا تزيد الضغط على طول خط المواجهة بأكمله، وأن الأوكرانيين يائسون بشكل متزايد، وزيلينسكي يتحدث عن وضع خاضع للسيطرة ولكنه غير مستقر".
وبحسب الخبير، فقد انخفض عدد الجيش الأوكراني بشكل كبير وأصبح أقل عددا من الوحدات الروسية في منطقة النزاع. بالإضافة إلى ذلك، أضاف ميركوريس أنهم في كييف لم يعودوا يؤمنون بإمكانية تجنيد عدد كافٍ من المجندين في القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة التعبئة الجديدة.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت 12 صاروخ "أتاكمز" و9 صواريخ لراجمات "هيمارس" و"أولخا" وصاروخين من طراز "هارم" وصاروخ "توتشكا- يو" و4 قنابل جوية موجهة من طراز "هامر".
وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الأرضي رقم 128 في منطقتي فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 من الأفراد العسكريين، ومركبتي مشاة قتالية وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم بريطاني الصنع، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
وقضت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية، على القوة البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي بمقاطعة خيرسون، ورابوتينو بمقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا وخمس مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.