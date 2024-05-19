https://sarabic.ae/20240519/خبير-بريطاني-الضغط-الروسي-في-خط-المواجهة-يسبب-اليأس-بين-صفوف-قوات-كييف--1088993108.html

خبير بريطاني: الضغط الروسي في خط المواجهة يسبب اليأس بين صفوف قوات كييف

خبير بريطاني: الضغط الروسي في خط المواجهة يسبب اليأس بين صفوف قوات كييف

سبوتنيك عربي

أكد الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، إن ضغط الجيش الروسي على خط المواجهة يسبب اليأس بين القوات المسلحة الأوكرانية، وقد اعترف رئيس أوكرانيا بعدم استقرار... 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T15:12+0000

2024-05-19T15:12+0000

2024-05-19T15:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_8aa0e05234991c0cbac630742aaff34e.jpg

وأضاف الخبير البريطاني عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أنه "يمكنك أن ترى أن روسيا تزيد الضغط على طول خط المواجهة بأكمله، وأن الأوكرانيين يائسون بشكل متزايد، وزيلينسكي يتحدث عن وضع خاضع للسيطرة ولكنه غير مستقر".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت 12 صاروخ "أتاكمز" و9 صواريخ لراجمات "هيمارس" و"أولخا" وصاروخين من طراز "هارم" وصاروخ "توتشكا- يو" و4 قنابل جوية موجهة من طراز "هامر".وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الأرضي رقم 128 في منطقتي فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".وقضت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية، على القوة البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي بمقاطعة خيرسون، ورابوتينو بمقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا وخمس مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.

https://sarabic.ae/20240519/القوات-الروسية-تسقط-12-صاروخ-أتاكمز-و9-صواريخ-لراجمات-هيمارس-وأولخا-1088984362.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا