https://sarabic.ae/20240519/القوات-الروسية-تسقط-12-صاروخ-أتاكمز-و9-صواريخ-لراجمات-هيمارس-وأولخا-1088984362.html

القوات الروسية تسقط 12 صاروخ "أتاكمز" و9 صواريخ لراجمات "هيمارس" و"أولخا"

القوات الروسية تسقط 12 صاروخ "أتاكمز" و9 صواريخ لراجمات "هيمارس" و"أولخا"

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت 12 صاروخ "أتاكمز" و9 صواريخ لراجمات "هيمارس" و"أولخا" وصاروخين من طراز "هارم" وصاروخ "توتشكا... 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T11:42+0000

2024-05-19T11:42+0000

2024-05-19T11:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الأرضي رقم 128 في منطقتي فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 من الأفراد العسكريين، ومركبتي مشاة قتالية وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم بريطاني الصنع، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا وخمس مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 103 طائرات من دون طيار، 62 منها فوق الأراضي الروسية، ليلاً، وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا-يو"، و12 صاروخًا تكتيكيًا من طراز "أتاكمز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأربع قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وصاروخي "هارم" مضاد للرادارات أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 9 صواريخ "هيمارس" و"ألدر" أمريكية الصنع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.

https://sarabic.ae/20240519/مقاتلات-سو-25-الروسية-تدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-المموهة-في-منطقة-العمليات-العسكرية-1088976378.html

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روسيا, رصد عسكري