القوات الروسية تسقط 12 صاروخ "أتاكمز" و9 صواريخ لراجمات "هيمارس" و"أولخا"
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت 12 صاروخ "أتاكمز" و9 صواريخ لراجمات "هيمارس" و"أولخا" وصاروخين من طراز "هارم" وصاروخ "توتشكا- يو" و4 قنابل جوية موجهة من طراز "هامر".
وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الأرضي رقم 128 في منطقتي فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 من الأفراد العسكريين، ومركبتي مشاة قتالية وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم بريطاني الصنع، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
وقضت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية، على القوة البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي بمقاطعة خيرسون، ورابوتينو بمقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا وخمس مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.
وهزم الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 112 منطقة، وذلك حسبما جاءفي بيان وزارة الدفاع الروسية.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 103 طائرات من دون طيار، 62 منها فوق الأراضي الروسية، ليلاً، وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا-يو"، و12 صاروخًا تكتيكيًا من طراز "أتاكمز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأربع قنابل موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، وصاروخي "هارم" مضاد للرادارات أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 9 صواريخ "هيمارس" و"ألدر" أمريكية الصنع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.