https://sarabic.ae/20240519/مقاتلات-سو-25-الروسية-تدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-المموهة-في-منطقة-العمليات-العسكرية-1088976378.html
مقاتلات "سو-25" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية المموهة في منطقة العمليات العسكرية
مقاتلات "سو-25" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية المموهة في منطقة العمليات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن مقاتلات هجومية من طراز "سو 25" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، هاجمت وحدات ومواقع مموهة تابعة للقوات المسلحة... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T05:03+0000
2024-05-19T05:03+0000
2024-05-19T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "نفذت أطقم الطيران الهجومية على متن مقاتلات "سو 25" ضربات على معدات ومواقع العدو المموهة والقوى العسكرية المتواجدة فيها في المنطقة التي تقع تحت مسؤولية قوات مجموعة "المركز" الروسية ضمن منطقة العملية العسكرية"، مضيفة أنه "تم تنفيذ الضربة بصواريخ غير الموجهة بعد تلقي إحداثيات معينة".وتابعت الوزارة، في بيانها، أنه بعد الضربة، أجرت الطواقم مناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى المطار سالمة. ونتيجة لذلك، تم تدمير المعدات الخاصة وتحييد القوى البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة المستهدفة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240518/قدرات-قذائف-المدفعية-الروسية-الموجهة-كيه-إم-3-1088972967.html
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روسيا
مقاتلات "سو-25" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية المموهة في منطقة العمليات العسكرية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن مقاتلات هجومية من طراز "سو 25" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، هاجمت وحدات ومواقع مموهة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "نفذت أطقم الطيران الهجومية على متن مقاتلات "سو 25" ضربات على معدات ومواقع العدو المموهة والقوى العسكرية المتواجدة فيها في المنطقة التي تقع تحت مسؤولية قوات مجموعة "المركز" الروسية ضمن منطقة العملية العسكرية"، مضيفة أنه "تم تنفيذ الضربة بصواريخ غير الموجهة بعد تلقي إحداثيات معينة".
وتابعت الوزارة، في بيانها، أنه بعد الضربة، أجرت الطواقم مناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى المطار سالمة. ونتيجة لذلك، تم تدمير المعدات الخاصة وتحييد القوى البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة المستهدفة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.