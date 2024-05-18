https://sarabic.ae/20240518/قدرات-قذائف-المدفعية-الروسية-الموجهة-كيه-إم-3-1088972967.html

قدرات قذائف المدفعية الروسية الموجهة "كيه إم-3"

قدرات قذائف المدفعية الروسية الموجهة "كيه إم-3"

سبوتنيك عربي

تحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا في سلاح المدفعية، سواء كانت مقطورة أو ذاتية الحركة، وتمتلك مكانة رائدة في تطوير القذائف وأنظمة التوجيه. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T20:49+0000

2024-05-18T20:49+0000

2024-05-18T20:49+0000

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وتطور روسيا أنواعا مختلفة قذائف المدفعية ومنها القذائف الموجهة "كيه إم-3" (كيتولوف-2 إم)، المصممة للاشتباك مع أهداف منفردة أو تشكيلات سواء كانت ثابتة أو متحركة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن استخدام "كيه إم-3" ضد المركبات العادية والمدرعة بإطلاق من وحدات المدفعية المقطورة أو الذاتية الدفع.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن هذا النوع من القذائف الموجهة يسمح للجيوش بتنفيذ ضربات مميتة ضد ضد أهداف منفردة، كما يمكن استخدامها لضرب مواقع بها عدة أهداف متفرقة.كما يمكن استخدامها لتنفيذ مهام القصف الرأسي ضد أهداف معادية وخاصة المركبات المدرعة والدبابات لتحقيق أكبر قدر من الخسائر بها لأن الجزء العلوي منها يكون الأقل تدريعا.ولفت الموقع إلى أن إطلاق هذا النوع من القذائف يعتمد على استخدام أنظمة التوجيه الآلي لوحدات المدفعية "مالاخيت"، التي تتولى مهام البحث عن الأهداف ورصدها والتحكم في عملية إطلاق النار وتحديد البيانات المطلوبة لعملية القصف.قدرات المدفعية الروسيةتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024، إلى أن الجيش الروسي يمتلك أضخم قوة مدفعية ذاتية الحركة في العالم تضم 6 آلاف و208 مدافع، بينها 4 آلاف و346 مدفعا جاهز للاستخدام القتالي في أي وقت.كما يصنف سلاح المدفعية الروسية المقطورة في المرتبة الأولى عالميا أيضا، بـ8 آلاف و356 مدفعا، بينها 5 آلاف و849 مدفعا في وضع القتال.وتضاف تلك القوة الهائلة إلى قوة الدبابات الأضخم في العالم، التي تضم نحو 15 ألف دبابة من طرازات متنوعة أثبتت جميعها كفاءة لا مثيل لها في ميادين القتال، مقارنة بالدبابات الغربية.كما تمتلك روسيا قوة ضخم من راجمات الصواريخ تضم أكثر من 3 آلاف راجمة يمكنها أن تحول مواقع العدو إلى جحيم.

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