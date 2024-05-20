https://sarabic.ae/20240520/القوات-الروسية-تحرر-بيلوغوروفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1089024246.html

القوات الروسية تحرر بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية بشكل كامل. 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T10:17+0000

2024-05-20T10:17+0000

2024-05-20T10:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الجيش الروسي

القوات الروسية

القوات المسلحة الروسية

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" نجحت بتحرير بلدة بيلوغوروفكا الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل وسيطرت على مواقع أكثر فائدة، مضيفة أنه تم تحييد عسكريين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ومعدات تابعة لهم في بلدات سبورنو ورازدولوفكا وكليششيفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 340 عسكريا وثلاث دبابات ومركبات. وفي سياق متصل، أعلنت الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت تقدمها وعززت من مواقعها بعد تحييد قوى بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ودمرت معدات تابعة للواء الميكانيكي 42 في بلدة غلوبوكوي بمقاطعة خاركوف، وصدت هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية في بلدات فولشانسك وستاريتسا بمقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 380 عسكريًا وثماني مركبات وثلاث أنظمة مدفعية ذاتية الدفع من عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا" بالإضافة إلى محطة بوكوفِل للحرب الإلكترونية. كما قامت وحدات من مجموعة القوات "الغربية" بتحسين موقعها التكتيكي وحيدت تشكيلات تابعة للواء الميكانيكي 63 واللواء الأول للحرس الوطني في بلدات تشيرفونايا ديبروفا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث فقد العدو ما يصل إلى 60 عسكريا ودبابة وناقلة جنود مدرعة وثلاث سيارات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "D-20" عيار 152 ملم ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" من عيار 122 ملم.وفي السياق نفسه، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز" بتحسين مواقعها التكتيكية عبر تحييد تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بينها ألوية المشاة 47 و 142 في بلدات أومانسكوي ونيتايلوفو وأوتشيرتينو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجوم مضاد من قبل المجموعات الأوكرانية المهاجمة التابعة للواء 143 في بلدة سولوفييفو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 330 عسكريًا ودبابة وثلاث عربات قتال من نوع "ماردر" ألمانية الصنع، وعربة "برادلي" أمريكية الصنع.كما تم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز M109 "Paladin" عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "MSTA-B" عيار 152 ملم ومدفع من طراز "D-122".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, الجيش الروسي, القوات الروسية, القوات المسلحة الروسية