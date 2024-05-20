https://sarabic.ae/20240520/القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-موقع-اجتماع-قيادة-كتيبتين-هجوميتين-أوكرانيتين--1089027784.html
القوات المسلحة الروسية تضرب موقع اجتماع قيادة كتيبتين هجوميتين أوكرانيتين
القوات المسلحة الروسية تضرب موقع اجتماع قيادة كتيبتين هجوميتين أوكرانيتين
سبوتنيك عربي
قامت الطائرات والمدفعية الروسية، اليوم الاثنين، باستهداف موقع اجتماع قيادة كتيبتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب تقرير صادر عن وزارة الدفاع... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T13:10+0000
2024-05-20T13:10+0000
2024-05-20T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
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وجاء في التقرير: "تم استهداف موقع اجتماع هيئة أركان اللواءين 92 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية".وتابعت الوزارة في تقريرها، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت، اليوم، 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.وأفادت الوزارة بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية بشكل كامل.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240520/القوات-الروسية-تدمر-محطة-رادار-ألمانية-و-4-صواريخ-هيمارس-أمريكية-الصنع-1089025645.html
https://sarabic.ae/20240520/القوات-الروسية-تحرر-بيلوغوروفكا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1089024246.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
القوات المسلحة الروسية تضرب موقع اجتماع قيادة كتيبتين هجوميتين أوكرانيتين
قامت الطائرات والمدفعية الروسية، اليوم الاثنين، باستهداف موقع اجتماع قيادة كتيبتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب تقرير صادر عن وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في التقرير: "تم استهداف موقع اجتماع هيئة أركان اللواءين 92 و95 من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تمكّن الجيش الروسي من ضرب تجمعات للقوات الأوكرانية والآليات العسكرية للعدو في 138 منطقة.
وتابعت الوزارة في تقريرها، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت، اليوم، 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود
وكورسك.
وأفادت الوزارة بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية بشكل كامل.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية
، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.