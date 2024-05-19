https://sarabic.ae/20240519/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-قذيفة-أولخا-و3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود--1089000270.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر قذيفة "أولخا" و3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يدمر قذيفة "أولخا" و3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجومًا لقوات كييف باستخدام قذيفة من راجمة الصواريخ "أولخا" و3 طائرات مسيرة على مقاطعة بيلغورود. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T17:49+0000
2024-05-19T17:49+0000
2024-05-19T17:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد إنه "في 19 مايو/ أيار، حوالي الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام راجمة الصواريخ "أولخا" وطائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية... وتم تدمير واعتراض قذيفة من راجمة الصواريخ "أولخا" و3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الأرضي رقم 128 في منطقتي فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 من الأفراد العسكريين، ومركبتي مشاة قتالية وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم بريطاني الصنع، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا وخمس مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.
https://sarabic.ae/20240519/القوات-الروسية-تسقط-12-صاروخ-أتاكمز-و9-صواريخ-لراجمات-هيمارس-وأولخا-1088984362.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر قذيفة "أولخا" و3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجومًا لقوات كييف باستخدام قذيفة من راجمة الصواريخ "أولخا" و3 طائرات مسيرة على مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد إنه "في 19 مايو/ أيار، حوالي الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام راجمة الصواريخ "أولخا" وطائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية... وتم تدمير واعتراض قذيفة من راجمة الصواريخ "أولخا" و3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت 12 صاروخ "أتاكمز" و9 صواريخ لراجمات "هيمارس" و"أولخا" وصاروخين من طراز "هارم" وصاروخ "توتشكا- يو" و4 قنابل جوية موجهة من طراز "هامر".
وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وهزمت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الدفاع الأرضي رقم 128 في منطقتي فيليكايا نوفوسيلكا وماكاروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 105 من الأفراد العسكريين، ومركبتي مشاة قتالية وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم بريطاني الصنع، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
وقضت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية، على القوى البشرية والمعدات التابعة للواء مشاة البحرية 37 واللواء الميكانيكي 65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيسيلوي بمقاطعة خيرسون، ورابوتينو بمقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا وخمس مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "إم 777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.