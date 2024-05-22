https://sarabic.ae/20240522/القوات-الروسية-تحرر-كليتشيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1089099727.html
القوات الروسية تحرر كليتشيفكا في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحرر كليتشيفكا في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية، حررت بلدة كليتشيفكا في جمهورية دونيتسك 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T10:18+0000
2024-05-22T10:18+0000
2024-05-22T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" نتيجة العمليات النشطة بتحرير بلدة كليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 365 فردًا عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و18 مركبة، مدفعين هاوتز من طراز "دي-30" و "دي-20"، ومدفع "إم119" أمريكي الصنع".ووفقا للبيان فإنه "تم صد ثلاث هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية في مناطق فولشانسك وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية يوميًا 255 عسكريًا وسبع مركبات".وأشار البيان إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 130 جنديا ومركبتين، والعديد من مدافع هاوتزر".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240522/القوات-الروسية-تهاجم-منشآت-الطاقة-في-مقاطعة-سومي-1089083983.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر كليتشيفكا في جمهورية دونيتسك
10:18 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 10:45 GMT 22.05.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية، حررت بلدة كليتشيفكا في جمهورية دونيتسك
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" نتيجة العمليات النشطة بتحرير بلدة كليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان إلى أنه "تم استهداف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة في مناطق غورغيفكا وأوستروي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 365 فردًا عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و18 مركبة، مدفعين هاوتز من طراز "دي-30" و "دي-20"، ومدفع "إم119" أمريكي الصنع".
وأضاف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، نتيجة للعمليات النشطة، تقدمت في أعماق دفاع العدو واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولشانسكي خوتورا وبيلي كولوديز وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف".
ووفقا للبيان فإنه "تم صد ثلاث هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية في مناطق فولشانسك وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية يوميًا 255 عسكريًا وسبع مركبات".
وتابع البيان: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية و إيفانوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 130 جنديا ومركبتين، والعديد من مدافع هاوتزر".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.