https://sarabic.ae/20240522/القوات-الروسية-تحرر-كليتشيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1089099727.html

القوات الروسية تحرر كليتشيفكا في جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تحرر كليتشيفكا في جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية، حررت بلدة كليتشيفكا في جمهورية دونيتسك 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T10:18+0000

2024-05-22T10:18+0000

2024-05-22T10:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" نتيجة العمليات النشطة بتحرير بلدة كليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 365 فردًا عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و18 مركبة، مدفعين هاوتز من طراز "دي-30" و "دي-20"، ومدفع "إم119" أمريكي الصنع".ووفقا للبيان فإنه "تم صد ثلاث هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية في مناطق فولشانسك وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية يوميًا 255 عسكريًا وسبع مركبات".وأشار البيان إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 130 جنديا ومركبتين، والعديد من مدافع هاوتزر".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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