https://sarabic.ae/20240523/الدفاعات-الروسية-تدمر-35-صاروخا-فوق-بيلغورود-1089126273.html
الدفاعات الروسية تدمر 35 صاروخا فوق بيلغورود
الدفاعات الروسية تدمر 35 صاروخا فوق بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 35 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T05:19+0000
2024-05-23T05:19+0000
2024-05-23T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام نظام الصواريخ المتعددة "أولخا" ونظام الصواريخ المتعددة "فامبير" وطائرات دون طيار على أهداف على الأراضي الروسية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240522/أوكرانيا-تبدأ-بإطلاق-سراح-السجناء-الراغبين-في-الانضمام-إلى-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1089122545.html
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روسيا
الدفاعات الروسية تدمر 35 صاروخا فوق بيلغورود
05:19 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 05:26 GMT 23.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 35 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام نظام الصواريخ المتعددة "أولخا" ونظام الصواريخ المتعددة "فامبير" وطائرات دون طيار على أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف بيان الدفاع: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ثلاثة صواريخ "أولخا" واثنين وثلاثين صاروخاً من طراز "فامبير" وثلاث طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.