https://sarabic.ae/20240523/الدفاعات-الروسية-تدمر-35-صاروخا-فوق-بيلغورود-1089126273.html

الدفاعات الروسية تدمر 35 صاروخا فوق بيلغورود

الدفاعات الروسية تدمر 35 صاروخا فوق بيلغورود

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 35 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود. 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T05:19+0000

2024-05-23T05:19+0000

2024-05-23T05:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام نظام الصواريخ المتعددة "أولخا" ونظام الصواريخ المتعددة "فامبير" وطائرات دون طيار على أهداف على الأراضي الروسية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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