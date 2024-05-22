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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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كواليس السينما
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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https://sarabic.ae/20240522/أوكرانيا-تبدأ-بإطلاق-سراح-السجناء-الراغبين-في-الانضمام-إلى-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1089122545.html
أوكرانيا تبدأ بإطلاق سراح السجناء الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية
أوكرانيا تبدأ بإطلاق سراح السجناء الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن المحاكم الأوكرانية بدأت في إطلاق سراح السجناء الذين يرغبون في الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T20:18+0000
2024-05-22T20:18+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بدأت المحاكم في اتخاذ القرارات الأولى بشأن الإفراج المشروط عن السجناء الذين يريدون الذهاب إلى الجبهة بموجب القانون الجديد".وذكر المنشور أن محكمة مدينة خميلنيتسكي أطلقت سراح سجينين: كان الرجلان يمضيان عقوبة السجن بتهمة السرقة لمدة خمس سنوات تقريبًا.وبحسب المنشور، فقد أُمر مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة بتسليم "المعبأين" على الفور إلى الحرس الوطني ونقلهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري المحلي لتوقيع العقد.يذكر أنه في 16 أبريل/ نيسان الماضي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا، ودخل حيز التنفيذ في 18 مايو/ أيار.وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وللقيام بذلك، يتعين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "حساب التجنيد الإلكتروني"، والذي يمكن من خلاله أيضا تقديم الاستدعاء.ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطّلع عليه المجند شخصيا، كما يعتبر تاريخ تسليم الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
https://sarabic.ae/20240522/ضابط-أوكراني-يكشف-ماذا-ينتظر-القوات-الأوكرانية-بعد-سيطرة-الجيش-الروسي-على-تشاسوف-يار-1089120510.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تبدأ بإطلاق سراح السجناء الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية

20:18 GMT 22.05.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن المحاكم الأوكرانية بدأت في إطلاق سراح السجناء الذين يرغبون في الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بدأت المحاكم في اتخاذ القرارات الأولى بشأن الإفراج المشروط عن السجناء الذين يريدون الذهاب إلى الجبهة بموجب القانون الجديد".
وذكر المنشور أن محكمة مدينة خميلنيتسكي أطلقت سراح سجينين: كان الرجلان يمضيان عقوبة السجن بتهمة السرقة لمدة خمس سنوات تقريبًا.
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وبحسب المنشور، فقد أُمر مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة بتسليم "المعبأين" على الفور إلى الحرس الوطني ونقلهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري المحلي لتوقيع العقد.
يذكر أنه في 16 أبريل/ نيسان الماضي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا، ودخل حيز التنفيذ في 18 مايو/ أيار.
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وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وللقيام بذلك، يتعين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "حساب التجنيد الإلكتروني"، والذي يمكن من خلاله أيضا تقديم الاستدعاء.
ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطّلع عليه المجند شخصيا، كما يعتبر تاريخ تسليم الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
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