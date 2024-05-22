https://sarabic.ae/20240522/خبير-أمريكي-إخفاق-أوكرانيا-يجعل-الغرب-أكثر-عدوانية-تجاه-روسيا-1089121106.html

خبير أمريكي: إخفاق أوكرانيا يجعل الغرب أكثر عدوانية تجاه روسيا

خبير أمريكي: إخفاق أوكرانيا يجعل الغرب أكثر عدوانية تجاه روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد البروفيسور والمؤرخ الأمريكي، بيتر كوزنيك، بأن الغرب الذي يراقب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة، يتخذ موقفاً عدوانياً متزايداً ضد روسيا. 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T19:18+0000

2024-05-22T19:18+0000

2024-05-22T19:18+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال كوزنيك خلال مقابلة: "نظرًا لضعف أوكرانيا، فإن العديد من الدول الغربية لا تميل نحو الدبلوماسية، بل نحو العدوان، ونرى ذلك في كلمات كاميرون وبلينكن حول السماح بإطلاق الأسلحة البريطانية والأمريكية على الأراضي الروسية، وكذلك في تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات لحلف شمال الأطلسي".وأوضح أن بالرغم من ذلك تواصل أوكرانيا القتال، مما يجعل الوضع أكثر خطورة كل يوم ويمكن أن يؤدي إلى توسيع الصراع وحرب عالمية.في الآونة الأخيرة، تزايد الحديث في الغرب عن التدخل المباشر في الصراع الأوكراني، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن احتمال إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه من المقبول أن تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بضرب الصواريخ البريطانية على الأراضي الروسية.وفي وقت لاحق، اعترف رئيس وزارة الدفاع البريطانية، غرانت شابس، بأن كييف حصلت بالفعل على إذن من لندن لاستخدام الأسلحة البريطانية لمهاجمة شبه جزيرة القرم، لأنها تعتبر شبه الجزيرة أراضي أوكرانيا.ووصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة.

https://sarabic.ae/20240522/ضابط-أوكراني-يكشف-ماذا-ينتظر-القوات-الأوكرانية-بعد-سيطرة-الجيش-الروسي-على-تشاسوف-يار-1089120510.html

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