https://sarabic.ae/20240522/ضابط-أوكراني-يكشف-ماذا-ينتظر-القوات-الأوكرانية-بعد-سيطرة-الجيش-الروسي-على-تشاسوف-يار-1089120510.html
ضابط أوكراني يكشف ماذا ينتظر القوات الأوكرانية بعد سيطرة الجيش الروسي على تشاسوف يار
ضابط أوكراني يكشف ماذا ينتظر القوات الأوكرانية بعد سيطرة الجيش الروسي على تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن هزيمة مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من تشاسوف يار ستؤدي إلى قطع إمداد الجبهة من قبل... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T19:05+0000
2024-05-22T19:05+0000
2024-05-22T19:05+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ستاريكوف على موقع "يوتيوب": "(إذا أخذت) تشاسوف يار، يبدأ قطع شرق مقاطعة خاركوف، وهذا يعني أنه يمكن أن يأتوا (الجيش الروسي) من الخلف وسيكون هناك ضغط كبير لمجموعة العمليات من القوات إذا سقطت المجموعة السلافية-كراماتورسك، فسيتم تقسيم الجبهة إلى قسمين".وأوضح أنه إذا استمر الجيش الروسي في التقدم بهذه الوتيرة في عمق منطقة دونباس وخاركوف، فقد تنهار الجبهة، وستتحول المعارك الموضعية إلى دفاع متنقل، ومن ثم ستبدأ أوكرانيا في خسارة مناطق كبيرة.وفي الأشهر الأخيرة، ألحقت القوات الروسية عددا من الهزائم الخطيرة بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة وحررت مدن رئيسية مثل أفدييفكا و ومارينكا أوتشيرتينو، بالإضافة إلى عدد كبير من البلدات الأخرى في دونباس.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.بدء المرحلة الأولى لاختبار الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أوكراني يكشف ماذا ينتظر القوات الأوكرانية بعد سيطرة الجيش الروسي على تشاسوف يار
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن هزيمة مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من تشاسوف يار ستؤدي إلى قطع إمداد الجبهة من قبل القوات الروسية.
وقال ستاريكوف على موقع "يوتيوب": "(إذا أخذت) تشاسوف يار، يبدأ قطع شرق مقاطعة خاركوف، وهذا يعني أنه يمكن أن يأتوا (الجيش الروسي) من الخلف وسيكون هناك ضغط كبير لمجموعة العمليات من القوات إذا سقطت المجموعة السلافية-كراماتورسك، فسيتم تقسيم الجبهة إلى قسمين".
وأوضح أنه إذا استمر الجيش الروسي في التقدم بهذه الوتيرة في عمق منطقة دونباس وخاركوف، فقد تنهار الجبهة، وستتحول المعارك الموضعية إلى دفاع متنقل، ومن ثم ستبدأ أوكرانيا في خسارة مناطق كبيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، ألحقت القوات الروسية عددا من الهزائم الخطيرة بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة وحررت مدن رئيسية مثل أفدييفكا و ومارينكا أوتشيرتينو، بالإضافة إلى عدد كبير من البلدات الأخرى في دونباس.
بالإضافة إلى ذلك، تتقدم القوات الروسية بنجاح في مقاطعة خاركوف، حيث ألحقت خسائر في القوة البشرية والمعدات لـ"الفيلق الأجنبي" واللواءين الميكانيكيين 24 و42 واللواء المدرع 125 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات لوكيانتسي فيسيلوي ورادغونسبون.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.