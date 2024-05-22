https://sarabic.ae/20240522/سيمونيان-تنشر-قائمة-بأسرى-القوات-المسلحة-الأوكرانية-الذين-لا-تريد-كييف-تبادلهم-1089116638.html
رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" تنشر قائمة بأسرى القوات المسلحة الأوكرانية الذين لا تريد كييف تبادلهم
رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" تنشر قائمة بأسرى القوات المسلحة الأوكرانية الذين لا تريد كييف تبادلهم
سبوتنيك عربي
نشرت رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" الروسية، مارغريتا سيمونيان، قائمة بأسماء أسرى الحرب الأوكرانيين الذين ترفض كييف تبادلهم. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T16:23+0000
2024-05-22T16:23+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتبت سيمونيان عبر "تلغرام": "أنشر قائمة بأسماء 500 أسير حرب أوكراني ترفض كييف استقبالهم، واختارت منهم 38 فقط".وفي وقت سابق من اليوم، نشرت سيمونيان هذا المنشور، وأشارت إلى أن زيلينسكي اختار 38 شخصًا من "كتيبة آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) وحلفائها.وبحسب سيمونيان، أبدى استعداده لاستقبالهم فقط، ولفتت إلى أن كييف لا تحتاج إلى بقية الجنود الأوكرانيين هكذا يبدو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.بدء المرحلة الأولى لاختبار الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية
https://sarabic.ae/20240521/نائبة-أمريكية-تصف-زيلينسكي-بـالديكتاتور-بعد-إلغاء-الانتخابات-الرئاسية-في-أوكرانيا-1089074724.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" تنشر قائمة بأسرى القوات المسلحة الأوكرانية الذين لا تريد كييف تبادلهم
16:23 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 16:24 GMT 22.05.2024)
نشرت رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" الروسية، مارغريتا سيمونيان، قائمة بأسماء أسرى الحرب الأوكرانيين الذين ترفض كييف تبادلهم.
وكتبت سيمونيان عبر "تلغرام": "أنشر قائمة بأسماء 500 أسير حرب أوكراني ترفض كييف استقبالهم، واختارت منهم 38 فقط".
وفي وقت سابق من اليوم، نشرت سيمونيان هذا المنشور، وأشارت إلى أن زيلينسكي اختار 38 شخصًا من "كتيبة آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) وحلفائها.
وبحسب سيمونيان، أبدى استعداده لاستقبالهم فقط، ولفتت إلى أن كييف لا تحتاج إلى بقية الجنود الأوكرانيين هكذا يبدو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.