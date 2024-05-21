https://sarabic.ae/20240521/نائبة-أمريكية-تصف-زيلينسكي-بـالديكتاتور-بعد-إلغاء-الانتخابات-الرئاسية-في-أوكرانيا-1089074724.html

نائبة أمريكية تصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور" بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

نائبة أمريكية تصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور" بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

وصفت النائبة الأمريكية، مارغوري تايلور غرين، فلاديمير زيلينسكي بالديكتاتور لإلغاء الانتخابات في أوكرانيا، ودعت إلى عدم إجبار دافعي الضرائب الأمريكيين على... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T17:33+0000

2024-05-21T17:33+0000

2024-05-21T17:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتبت غرين على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "أصبح زيلينسكي الآن دكتاتورًا لأوكرانيا، منذ انتهت فترة ولايته رسميًا أمس وألغى الانتخابات".وأضافت أن أوكرانيا "ليست دولة ديمقراطية"، ولا يمكن إجبار دافعي الضرائب الأمريكيين على "رعاية الحكومة الأوكرانية بمبلغ مليار دولار شهريًا".وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي، بعد انتهاء سلطاته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بذاته، وذكّر بوتين بأنه في الدستور الأوكراني "هناك العديد من الخيارات"، ويجب على المحكمة الدستورية للجمهورية تقييمها.

https://sarabic.ae/20240521/ماسك-يشك-في-أن-الولايات-المتحدة-تحمي-الديمقراطية-في-أوكرانيا-1089074590.html

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