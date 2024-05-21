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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240521/نائبة-أمريكية-تصف-زيلينسكي-بـالديكتاتور-بعد-إلغاء-الانتخابات-الرئاسية-في-أوكرانيا-1089074724.html
نائبة أمريكية تصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور" بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا
نائبة أمريكية تصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور" بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
وصفت النائبة الأمريكية، مارغوري تايلور غرين، فلاديمير زيلينسكي بالديكتاتور لإلغاء الانتخابات في أوكرانيا، ودعت إلى عدم إجبار دافعي الضرائب الأمريكيين على... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T17:33+0000
2024-05-21T17:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت غرين على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "أصبح زيلينسكي الآن دكتاتورًا لأوكرانيا، منذ انتهت فترة ولايته رسميًا أمس وألغى الانتخابات".وأضافت أن أوكرانيا "ليست دولة ديمقراطية"، ولا يمكن إجبار دافعي الضرائب الأمريكيين على "رعاية الحكومة الأوكرانية بمبلغ مليار دولار شهريًا".وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي، بعد انتهاء سلطاته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بذاته، وذكّر بوتين بأنه في الدستور الأوكراني "هناك العديد من الخيارات"، ويجب على المحكمة الدستورية للجمهورية تقييمها.
https://sarabic.ae/20240521/ماسك-يشك-في-أن-الولايات-المتحدة-تحمي-الديمقراطية-في-أوكرانيا-1089074590.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

نائبة أمريكية تصف زيلينسكي بـ"الديكتاتور" بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

17:33 GMT 21.05.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTالنائبة الأمريكية مارغوري تايلور
النائبة الأمريكية مارغوري تايلور - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
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وصفت النائبة الأمريكية، مارغوري تايلور غرين، فلاديمير زيلينسكي بالديكتاتور لإلغاء الانتخابات في أوكرانيا، ودعت إلى عدم إجبار دافعي الضرائب الأمريكيين على مساعدة كييف.
وكتبت غرين على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "أصبح زيلينسكي الآن دكتاتورًا لأوكرانيا، منذ انتهت فترة ولايته رسميًا أمس وألغى الانتخابات".
وأضافت أن أوكرانيا "ليست دولة ديمقراطية"، ولا يمكن إجبار دافعي الضرائب الأمريكيين على "رعاية الحكومة الأوكرانية بمبلغ مليار دولار شهريًا".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
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وانتهت فترة ولاية زيلينسكي، يوم أمس الاثنين 20 مايو الجاري، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لعام 2024، استنادا على الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في الوقت المناسب".
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي، بعد انتهاء سلطاته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بذاته، وذكّر بوتين بأنه في الدستور الأوكراني "هناك العديد من الخيارات"، ويجب على المحكمة الدستورية للجمهورية تقييمها.
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