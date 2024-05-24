"مي-35" الروسية تشن ضربات صاروخية على معقل عسكري أوكراني... فيديو

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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
مساحة حرة
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حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
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ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
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خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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17:03 GMT
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أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240524/مي-35-الروسية-تشن-ضربات-صاروخية-على-معقل-عسكري-أوكراني-فيديو-1089183018.html
"مي-35" الروسية تشن ضربات صاروخية على معقل عسكري أوكراني... فيديو
"مي-35" الروسية تشن ضربات صاروخية على معقل عسكري أوكراني... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لقيام طاقم أطقم مروحية "مي-35" بشن ضربات على معقل أوكراني ومركبة مدرعة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T16:59+0000
2024-05-24T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "قام طاقم طيران الجيش على متن مروحية من طراز "مي-35" بشن ضربات بصواريخ غير موجهة على معقل عسكري أوكراني في اتجاه خاركوف، ما أدى إلى تدميره".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم إتمام المهمة القتالية بنجاح.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، شنّت 49 ضربة ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديوطاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك
https://sarabic.ae/20240524/القوات-الروسية-تنفذ-49-ضربة-على-أهداف-في-أوكرانيا-1089172332.html
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روسيا
روسيا

"مي-35" الروسية تشن ضربات صاروخية على معقل عسكري أوكراني... فيديو

16:59 GMT 24.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - مروحية "مي - 35"
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - مروحية مي - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
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تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لقيام طاقم أطقم مروحية "مي-35" بشن ضربات على معقل أوكراني ومركبة مدرعة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "قام طاقم طيران الجيش على متن مروحية من طراز "مي-35" بشن ضربات بصواريخ غير موجهة على معقل عسكري أوكراني في اتجاه خاركوف، ما أدى إلى تدميره".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم إتمام المهمة القتالية بنجاح.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، شنّت 49 ضربة ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 49 ضربة على أهداف عسكرية في أوكرانيا
12:17 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديو
طاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك
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