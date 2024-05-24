https://sarabic.ae/20240524/مي-35-الروسية-تشن-ضربات-صاروخية-على-معقل-عسكري-أوكراني-فيديو-1089183018.html
"مي-35" الروسية تشن ضربات صاروخية على معقل عسكري أوكراني... فيديو
"مي-35" الروسية تشن ضربات صاروخية على معقل عسكري أوكراني... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لقيام طاقم أطقم مروحية "مي-35" بشن ضربات على معقل أوكراني ومركبة مدرعة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T16:59+0000
2024-05-24T16:59+0000
2024-05-24T16:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/19/1046349453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96c9752de83cc1b82d11a42c26460d7b.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "قام طاقم طيران الجيش على متن مروحية من طراز "مي-35" بشن ضربات بصواريخ غير موجهة على معقل عسكري أوكراني في اتجاه خاركوف، ما أدى إلى تدميره".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم إتمام المهمة القتالية بنجاح.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، شنّت 49 ضربة ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديوطاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك
https://sarabic.ae/20240524/القوات-الروسية-تنفذ-49-ضربة-على-أهداف-في-أوكرانيا-1089172332.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/19/1046349453_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11c17f1dea795e03790607382d0a5aef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"مي-35" الروسية تشن ضربات صاروخية على معقل عسكري أوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لقيام طاقم أطقم مروحية "مي-35" بشن ضربات على معقل أوكراني ومركبة مدرعة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "قام طاقم طيران الجيش على متن مروحية من طراز "مي-35" بشن ضربات بصواريخ غير موجهة على معقل عسكري أوكراني في اتجاه خاركوف، ما أدى إلى تدميره".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم إتمام المهمة القتالية بنجاح.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، شنّت 49 ضربة ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.