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الدفاع الروسية: 67 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الأسبوع
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240524/القوات-الروسية-تنفذ-49-ضربة-على-أهداف-في-أوكرانيا-1089172332.html
القوات الروسية تنفذ 49 ضربة على أهداف عسكرية في أوكرانيا
القوات الروسية تنفذ 49 ضربة على أهداف عسكرية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنّت 49 ضربة ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T12:17+0000
2024-05-24T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 18 إلى 24 مايو، نفذت القوات المسلحة الروسية 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع تخزين الصواريخ والذخيرة والوقود، وتضررت ورش إنتاج القوارب والطائرات المسيرة".
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روسيا

القوات الروسية تنفذ 49 ضربة على أهداف عسكرية في أوكرانيا

12:17 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 12:26 GMT 24.05.2024)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "توس - 1أ" في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنّت 49 ضربة ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 18 إلى 24 مايو، نفذت القوات المسلحة الروسية 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع تخزين الصواريخ والذخيرة والوقود، وتضررت ورش إنتاج القوارب والطائرات المسيرة".

تم ضرب نقاط الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية، فضلاً عن شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

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