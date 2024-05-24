https://sarabic.ae/20240524/القوات-الروسية-تنفذ-49-ضربة-على-أهداف-في-أوكرانيا-1089172332.html
القوات الروسية تنفذ 49 ضربة على أهداف عسكرية في أوكرانيا
القوات الروسية تنفذ 49 ضربة على أهداف عسكرية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنّت 49 ضربة ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T12:17+0000
2024-05-24T12:17+0000
2024-05-24T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 18 إلى 24 مايو، نفذت القوات المسلحة الروسية 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع تخزين الصواريخ والذخيرة والوقود، وتضررت ورش إنتاج القوارب والطائرات المسيرة".
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روسيا
القوات الروسية تنفذ 49 ضربة على أهداف عسكرية في أوكرانيا
12:17 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 12:26 GMT 24.05.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنّت 49 ضربة ضد أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 18 إلى 24 مايو، نفذت القوات المسلحة الروسية 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع تخزين الصواريخ والذخيرة والوقود، وتضررت ورش إنتاج القوارب والطائرات المسيرة".
تم ضرب نقاط الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب والتشكيلات القومية، فضلاً عن شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.