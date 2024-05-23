https://sarabic.ae/20240523/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-الأوكرانية-في-نوفوأندرييفكا-في-زابوروجيه-1089126832.html

الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في نوفوأندرييفكا في زابوروجيه

الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في نوفوأندرييفكا في زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لـ"سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت، اليوم الخميس، نفذت ضربة في منطقة نوفوأندريفكا، التي... 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T06:40+0000

2024-05-23T06:40+0000

2024-05-23T06:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف: "تلقت نوفوأندرييفكا ضربتين بالصواريخ الجوية. وكان سبب هذا هو تحرك المعدات من أوريخيف باتجاه خط التماس".وأشار إلى أنه قد تم تنفيذ الضربات أيضاً باستخدام المدفعية.بالإضافة إلى ذلك، القوات الروسية قصفت مواقع انتشار ومستودعات القوات المسلحة الأوكرانية في ألكسندروفكا، في مقاطعة نيكولاييف، ومطارا مهجورا تطلق منه القوات المسلحة الأوكرانية طائرات دون طيار، كما استهدفت أيضًا الجنود الأوكرانيين الذين أرادوا التمركز على الجزر القريبة من جسر أنتونوفسكي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكيودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات المسلحة الروسية تضرب موقع اجتماع قيادة كتيبتين هجوميتين أوكرانيتين

https://sarabic.ae/20240521/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تستهدف-محطة-قطار-تستخدمها-القوات-الأوكرانية-في-ميناء-تشيرنومورسك-1089050650.html

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