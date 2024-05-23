https://sarabic.ae/20240523/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-الأوكرانية-في-نوفوأندرييفكا-في-زابوروجيه-1089126832.html
الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في نوفوأندرييفكا في زابوروجيه
الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في نوفوأندرييفكا في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لـ"سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت، اليوم الخميس، نفذت ضربة في منطقة نوفوأندريفكا، التي... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T06:40+0000
2024-05-23T06:40+0000
2024-05-23T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف: "تلقت نوفوأندرييفكا ضربتين بالصواريخ الجوية. وكان سبب هذا هو تحرك المعدات من أوريخيف باتجاه خط التماس".وأشار إلى أنه قد تم تنفيذ الضربات أيضاً باستخدام المدفعية.بالإضافة إلى ذلك، القوات الروسية قصفت مواقع انتشار ومستودعات القوات المسلحة الأوكرانية في ألكسندروفكا، في مقاطعة نيكولاييف، ومطارا مهجورا تطلق منه القوات المسلحة الأوكرانية طائرات دون طيار، كما استهدفت أيضًا الجنود الأوكرانيين الذين أرادوا التمركز على الجزر القريبة من جسر أنتونوفسكي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكيودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات المسلحة الروسية تضرب موقع اجتماع قيادة كتيبتين هجوميتين أوكرانيتين
https://sarabic.ae/20240521/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تستهدف-محطة-قطار-تستخدمها-القوات-الأوكرانية-في-ميناء-تشيرنومورسك-1089050650.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في نوفوأندرييفكا في زابوروجيه
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لـ"سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت، اليوم الخميس، نفذت ضربة في منطقة نوفوأندريفكا، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ليبيديف: "تلقت نوفوأندرييفكا ضربتين بالصواريخ الجوية. وكان سبب هذا هو تحرك المعدات من أوريخيف باتجاه خط التماس".
وأشار إلى أنه قد تم تنفيذ الضربات أيضاً باستخدام المدفعية.
بالإضافة إلى ذلك، القوات الروسية قصفت مواقع انتشار ومستودعات القوات المسلحة الأوكرانية في ألكسندروفكا، في مقاطعة نيكولاييف، ومطارا مهجورا تطلق منه القوات المسلحة الأوكرانية طائرات دون طيار، كما استهدفت أيضًا الجنود الأوكرانيين الذين أرادوا التمركز على الجزر القريبة من جسر أنتونوفسكي.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.