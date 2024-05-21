https://sarabic.ae/20240521/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تستهدف-محطة-قطار-تستخدمها-القوات-الأوكرانية-في-ميناء-تشيرنومورسك-1089050650.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف محطة قطار تستخدمها القوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف محطة قطار تستخدمها القوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مدينة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية، استهدفت محطة قطار في ميناء مدينة تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T05:52+0000
2024-05-21T05:52+0000
2024-05-21T05:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ليبيديف، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "تلقت مدينة تشيرنومورسك ثلاث ضربات ليلا على محطة القطار في ميناء المدينة، وسمع السكان صوت الدفاعات الجوية".وأضاف ليبيديف: "وقعت ضربة أخرى مع انفجار ثانٍ، وانقطعت الكهرباء جزئيًا عن المدينة".واختتم ليبيديف، بالقول: "ما زلنا نكتشف النتائج، حيث من المعروف بشكل موثوق أنه بعد الانفجار الثاني، توجهت 7 سيارات إسعاف إلى محطة القطار".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240521/ألمانيا-تقر-بالدول-المستعدة-لدعم-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-والمعدات-العسكرية-المختلفة-1089049077.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف محطة قطار تستخدمها القوات الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك
أفاد منسق العمل السري في مدينة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية، استهدفت محطة قطار في ميناء مدينة تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا.
وقال ليبيديف، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "تلقت مدينة تشيرنومورسك ثلاث ضربات ليلا على محطة القطار في ميناء المدينة، وسمع السكان صوت الدفاعات الجوية".
وأضاف ليبيديف: "وقعت ضربة أخرى مع انفجار ثانٍ، وانقطعت الكهرباء جزئيًا عن المدينة".
ووفقا له، فإن القطارات التي تحمل معدات عسكرية وقذائف عبر مدينة زاتوكا من رومانيا، تتوقف في محطة ميناء مدينة تشيرنومورسك على طول الطريق لإعادة الفرز، لافتا إلى أن هناك العديد من مرافق التخزين بالقرب من المحطة، ويستخدم مركز إليتشيفسك الجمركي أحيانًا كنقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة العسكريين والأجانب.
واختتم ليبيديف
، بالقول: "ما زلنا نكتشف النتائج، حيث من المعروف بشكل موثوق أنه بعد الانفجار الثاني، توجهت 7 سيارات إسعاف إلى محطة القطار".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.