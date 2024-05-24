https://sarabic.ae/20240524/مشاهد-للحظة-اقتحام-الجيش-الروسي-لبلدة-كليشيفكا-وتحريرها-فيديو--1089165506.html
مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديو
مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتحرير بلدة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتُبين اللقطات أيضًا لحظة رفع... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T08:43+0000
2024-05-24T08:43+0000
2024-05-24T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089165770_0:7:1110:631_1920x0_80_0_0_26ed16e20489dabf2e5ac06f4c2c913d.jpg
ووثقت المشاهد النشاط العملياتي للقوات الروسية وهي تنفذ ضرباتها على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في أحياء البلدة، مستخدمة قذائف "كراسنوبول" العالية الدقة.وسجلت كاميرات الطائرات المسيرة الروسية، لحظة تحييد عدد من العسكريين الأوكرانيين بعد أن دخل الجنود الروس في قتال متلاحم معهم، كما وثقت اللقطات مشاهد لجثث جنود القوات المسلحة الأوكرانية، في ساحة المعركة، أثناء انسحاب قوات نظام كييف من البلدة.وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة كليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240524/طاقم-طائرة-مسيرة--يدمر-1000-هدف-على-جبهة-دونيتسك--1089164264.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رصد عسكري
مشاهد للحظة اقتحام الجيش الروسي لبلدة كليشيفكا وتحريرها... فيديو
08:43 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 08:47 GMT 24.05.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية، بتحرير بلدة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتُبين اللقطات أيضًا لحظة رفع العلم الروسي وراية النصر في البلدة.
ووثقت المشاهد النشاط العملياتي للقوات الروسية وهي تنفذ ضرباتها على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في أحياء البلدة، مستخدمة قذائف "كراسنوبول" العالية الدقة.
وتظهر المشاهد أيضًا عمل مشغلي الطائرات المسيرة، الذين حيدوا مجموعة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، الذين حاولوا اللجوء إلى قبو منزل مدمر، بالإضافة إلى تدمير معدات لقوات نظام كييف.
وسجلت كاميرات الطائرات المسيرة الروسية، لحظة تحييد عدد من العسكريين الأوكرانيين بعد أن دخل الجنود الروس في قتال متلاحم معهم، كما وثقت اللقطات مشاهد لجثث جنود القوات المسلحة الأوكرانية، في ساحة المعركة، أثناء انسحاب قوات نظام كييف من البلدة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الأربعاء، أن القوات الروسية، حررت بلدة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها
: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة كليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.