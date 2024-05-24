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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240524/الدفاع-الروسية-67-جنديا-أوكرانيا-استسلموا-خلال-الأسبوع-1089172553.html
الدفاع الروسية: 67 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الأسبوع
الدفاع الروسية: 67 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن 67 جنديًا أوكرانيًا، استسلموا للجيش الروسي، خلال الأسبوع، في الفترة من 18 إلى 24 مايو/ أيار الجاري. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T12:24+0000
2024-05-24T13:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في غضون أسبوع، استسلم 67 جنديًا أوكرانيًا، على خط التماس القتالي".وأشار البيان إلى أنه "تم صد 23 هجوما مضادا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غلوبوكوي وتيكوي وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف"."سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديووبحسب البيان، فإن "خسائر العدو، خلال الأسبوع، بلغت ما يصل إلى 1840 عسكريا و6 دبابات و8 مركبات قتالية مدرعة و40 مركبة و37 قطعة مدفعية ميدانية".ووفقا لبيان الدفاع، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 2770 فردًا عسكريًا، ودبابة و26 مركبة و35 مدفعًا ميدانيًا و20 مركبة قتالية مدرعة، و4 مركبات قتال مشاة "ماردر" ألمانية الصنع، و5 مركبات عسكرية للمشاة "برادلي"، و3 ناقلات جند مدرعة "ماكس برو" أمريكية الصنع".الجيش الروسي يحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيستك الشعبيةودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240524/القوات-الروسية-تنفذ-49-ضربة-على-أهداف-في-أوكرانيا-1089172332.html
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روسيا

الدفاع الروسية: 67 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الأسبوع

12:24 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 13:19 GMT 24.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن 67 جنديًا أوكرانيًا، استسلموا للجيش الروسي، خلال الأسبوع، في الفترة من 18 إلى 24 مايو/ أيار الجاري.
وقالت الدفاع الروسية: "في غضون أسبوع، استسلم 67 جنديًا أوكرانيًا، على خط التماس القتالي".

وأوضحت أنه "خلال الأسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير قرية ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، وواصلت التقدم في أعماق دفاع العدو وهزمت القوة البشرية، وأربعة ألوية من الدفاع العسكري"، والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أنه "تم صد 23 هجوما مضادا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غلوبوكوي وتيكوي وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف".
"سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
وبحسب البيان، فإن "خسائر العدو، خلال الأسبوع، بلغت ما يصل إلى 1840 عسكريا و6 دبابات و8 مركبات قتالية مدرعة و40 مركبة و37 قطعة مدفعية ميدانية".

وأضاف البيان: "قامت وحدات مجموعة "المركز" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، وصدت41 هجومًا مضادا شنته القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شومي ونتايلوف ونوفوكالينوفو وأومانسكوي وأوتشيرتينو وأرخانجيلسكوي وسولوفييفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقا لبيان الدفاع، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 2770 فردًا عسكريًا، ودبابة و26 مركبة و35 مدفعًا ميدانيًا و20 مركبة قتالية مدرعة، و4 مركبات قتال مشاة "ماردر" ألمانية الصنع، و5 مركبات عسكرية للمشاة "برادلي"، و3 ناقلات جند مدرعة "ماكس برو" أمريكية الصنع".
الجيش الروسي يحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيستك الشعبية
راجمة الصواريخ توس - 1أ في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 49 ضربة على أهداف عسكرية في أوكرانيا
12:17 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديو
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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