https://sarabic.ae/20240524/الدفاع-الروسية-67-جنديا-أوكرانيا-استسلموا-خلال-الأسبوع-1089172553.html

الدفاع الروسية: 67 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الأسبوع

الدفاع الروسية: 67 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الأسبوع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن 67 جنديًا أوكرانيًا، استسلموا للجيش الروسي، خلال الأسبوع، في الفترة من 18 إلى 24 مايو/ أيار الجاري. 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T12:24+0000

2024-05-24T12:24+0000

2024-05-24T13:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "في غضون أسبوع، استسلم 67 جنديًا أوكرانيًا، على خط التماس القتالي".وأشار البيان إلى أنه "تم صد 23 هجوما مضادا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غلوبوكوي وتيكوي وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف"."سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديووبحسب البيان، فإن "خسائر العدو، خلال الأسبوع، بلغت ما يصل إلى 1840 عسكريا و6 دبابات و8 مركبات قتالية مدرعة و40 مركبة و37 قطعة مدفعية ميدانية".ووفقا لبيان الدفاع، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت ما يصل إلى 2770 فردًا عسكريًا، ودبابة و26 مركبة و35 مدفعًا ميدانيًا و20 مركبة قتالية مدرعة، و4 مركبات قتال مشاة "ماردر" ألمانية الصنع، و5 مركبات عسكرية للمشاة "برادلي"، و3 ناقلات جند مدرعة "ماكس برو" أمريكية الصنع".الجيش الروسي يحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيستك الشعبيةودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240524/القوات-الروسية-تنفذ-49-ضربة-على-أهداف-في-أوكرانيا-1089172332.html

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