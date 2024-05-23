https://sarabic.ae/20240523/الجيش-الروسي-يحرر--بلدة-أندريفكا-في-جمهورية-دونيستك-الشعبية-1089134722.html
الجيش الروسي يحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيستك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيستك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، حررت بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيستك الشعبية. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T10:18+0000
2024-05-23T10:18+0000
2024-05-23T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، نتيجة للعمليات النشطة، حررت بلدة أندريفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة: "قامت القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا ورازدولوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان إلى أن "فقد العدو أكثر من 490 عسكريًا يوميًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، والعديد من المدافع الأجنبية".
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيستك الشعبية
10:18 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 10:23 GMT 23.05.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، حررت بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيستك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "قامت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، نتيجة للعمليات النشطة، حررت بلدة أندريفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الوزارة: "قامت القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا ورازدولوفكا وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان إلى أن "فقد العدو أكثر من 490 عسكريًا يوميًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، والعديد من المدافع الأجنبية".