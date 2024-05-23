https://sarabic.ae/20240523/الكرملين-لا-يمكن-لأي-أسلحة-يتم-ضخها--لكييف-أن-تغير-مسار-العملية-العسكرية-1089133803.html

الكرملين: لا يمكن لأي أسلحة يتم ضخها لكييف أن تغير مسار العملية العسكرية

الكرملين: لا يمكن لأي أسلحة يتم ضخها لكييف أن تغير مسار العملية العسكرية

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أي أسلحة يتم ضخها إلى نظام كييف لا يمكنها تغيير مسار العملية العسكرية الخاصة، والجيش الروسي يعرف عمله. 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T09:32+0000

2024-05-23T09:32+0000

2024-05-23T09:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869620_0:291:3121:2047_1920x0_80_0_0_ed7e43537a3e33273cd81b4d4cf2c979.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة، وجيشنا يقوم بعمله. إنهم يعرفون كيفية القيام بذلك، هذا على الأرجح كل ما يمكن قوله".وأكد بيسكوف، في وقت سابق، أن موافقة الكونغرس الأمريكي على تخصيص مساعدات إلى أوكرانيا تقترب من 61 مليار دولار ستلحق الخراب بكييف، وستؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.البنتاغون يصدر أول تعليق بعد قرار أعضاء الكونغرس بمساعدة القوات المسلحة الأوكرانيةوفي وقت سابق، خصصت السلطات الأمريكية 61 مليار دولار لاحتياجات أوكرانيا، وخصصت ما قيمته مليار دولار من الأسلحة والذخيرة من ترسانات البنتاغون لكييف، وقدمت طلبات بـ6 مليارات دولار أخرى لشراء معدات عسكرية جديدة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

https://sarabic.ae/20240511/زيلينسكي-نحتاج-إلى-إمدادات-الأسلحة-وليس-الإعلان-عن-حزم-المساعدات-1088727280.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا