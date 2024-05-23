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أمساليوم
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240523/سو-34-الروسية-تستهدف-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1089150638.html
"سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
"سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، باستهداف معقل ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، بقنابل من طراز "فاب-500"، في... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T16:27+0000
2024-05-23T16:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تنفيذ الضربة بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة".وأوضح البيان أنه وبعد تلقي الأطقم التأكيد من تدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطار المغادرة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 6 صواريخ "أتاكمز" و47 صاروخا لراجمات "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"، و3 قنابل موجهة من طراز "هامر"، و4 صواريخ "هارم".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الدفاعات الجوية أسقطت 53 مركبة جوية من دون طيار، و6 صواريخ "أتاكمز"، و3 قنابل جوية موجهة "هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ "هارم" و47 صاروخاً "هيمارس وفامبير وأولخا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
https://sarabic.ae/20240523/القوات-الروسية-تسقط-6-صواريخ-أتاكمز-و47-صاروخا-لراجمات-هيمارس-وفامبير-وأولخا-1089134993.html
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"سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

16:27 GMT 23.05.2024
© Ministry of defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورسو 34 تلقي قنابل
سو 34 تلقي قنابل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Ministry of defence of the Russian Federation
/
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تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، باستهداف معقل ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، بقنابل من طراز "فاب-500"، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تنفيذ الضربة بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة".
وأوضح البيان أنه وبعد تلقي الأطقم التأكيد من تدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطار المغادرة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 6 صواريخ "أتاكمز" و47 صاروخا لراجمات "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"، و3 قنابل موجهة من طراز "هامر"، و4 صواريخ "هارم".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الدفاعات الجوية أسقطت 53 مركبة جوية من دون طيار، و6 صواريخ "أتاكمز"، و3 قنابل جوية موجهة "هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ "هارم" و47 صاروخاً "هيمارس وفامبير وأولخا".
راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 6 صواريخ "أتاكمز" و47 "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"
10:30 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.
المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف
"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
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