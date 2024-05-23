https://sarabic.ae/20240523/سو-34-الروسية-تستهدف-معقلا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1089150638.html

"سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

"سو-34" الروسية تستهدف معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، باستهداف معقل ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، بقنابل من طراز "فاب-500"، في... 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T16:27+0000

2024-05-23T16:27+0000

2024-05-23T16:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تنفيذ الضربة بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة".وأوضح البيان أنه وبعد تلقي الأطقم التأكيد من تدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى مطار المغادرة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أسقطت 6 صواريخ "أتاكمز" و47 صاروخا لراجمات "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"، و3 قنابل موجهة من طراز "هامر"، و4 صواريخ "هارم".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الدفاعات الجوية أسقطت 53 مركبة جوية من دون طيار، و6 صواريخ "أتاكمز"، و3 قنابل جوية موجهة "هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ "هارم" و47 صاروخاً "هيمارس وفامبير وأولخا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو

https://sarabic.ae/20240523/القوات-الروسية-تسقط-6-صواريخ-أتاكمز-و47-صاروخا-لراجمات-هيمارس-وفامبير-وأولخا-1089134993.html

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