https://sarabic.ae/20240523/القوات-الروسية-تسقط-6-صواريخ-أتاكمز-و47-صاروخا-لراجمات-هيمارس-وفامبير-وأولخا-1089134993.html

القوات الروسية تسقط 6 صواريخ "أتاكمز" و47 "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"

القوات الروسية تسقط 6 صواريخ "أتاكمز" و47 "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت 6 صواريخ "أتاكمز" و47 صاروخا لراجمات "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"، و3 قنابل موجهة من طراز... 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T10:30+0000

2024-05-23T10:30+0000

2024-05-23T11:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الدفاعات الجوية أسقطت 53 مركبة جوية من دون طيار، و6 صواريخ "أتاكمز"، و3 قنابل جوية موجهة "هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ "هارم" و47 صاروخاً "هيمارس وفامبير وأولخا".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 120 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و6 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "إف إتش-70"، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع من طراز "غفوزديكا، وتم تدمير محطة الحرب المضادة للبطارية الأمريكية الصنع "آن/تي بي كيو-50".وأضاف البيان: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية تجمعات من القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في 112 منطقة".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 365 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين.وتابع البيان: "قامت وحدات قوات مجموعة "زاباد" بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وإيفانوفكا ونوفاسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."سوخوي 34" تستهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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