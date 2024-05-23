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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240523/القوات-الروسية-تسقط-6-صواريخ-أتاكمز-و47-صاروخا-لراجمات-هيمارس-وفامبير-وأولخا-1089134993.html
القوات الروسية تسقط 6 صواريخ "أتاكمز" و47 "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"
القوات الروسية تسقط 6 صواريخ "أتاكمز" و47 "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت 6 صواريخ "أتاكمز" و47 صاروخا لراجمات "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"، و3 قنابل موجهة من طراز... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T10:30+0000
2024-05-23T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الدفاعات الجوية أسقطت 53 مركبة جوية من دون طيار، و6 صواريخ "أتاكمز"، و3 قنابل جوية موجهة "هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ "هارم" و47 صاروخاً "هيمارس وفامبير وأولخا".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 120 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و6 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "إف إتش-70"، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع من طراز "غفوزديكا، وتم تدمير محطة الحرب المضادة للبطارية الأمريكية الصنع "آن/تي بي كيو-50".وأضاف البيان: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية تجمعات من القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في 112 منطقة".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 365 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين.وتابع البيان: "قامت وحدات قوات مجموعة "زاباد" بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وإيفانوفكا ونوفاسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات."سوخوي 34" تستهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240523/الجيش-الروسي-يحرر--بلدة-أندريفكا-في-جمهورية-دونيستك-الشعبية-1089134722.html
https://sarabic.ae/20240523/الكرملين-لا-يمكن-لأي-أسلحة-يتم-ضخها--لكييف-أن-تغير-مسار-العملية-العسكرية-1089133803.html
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القوات الروسية تسقط 6 صواريخ "أتاكمز" و47 "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"

10:30 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 11:00 GMT 23.05.2024)
© Sputnik . Igor Russakراجمة صواريخ
راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Sputnik . Igor Russak
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت 6 صواريخ "أتاكمز" و47 صاروخا لراجمات "هيمارس و"فامبير" و"أولخا"، و3 قنابل موجهة من طراز "هامر"، و4 صواريخ "هارم".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الدفاعات الجوية أسقطت 53 مركبة جوية من دون طيار، و6 صواريخ "أتاكمز"، و3 قنابل جوية موجهة "هامر" فرنسية الصنع، و4 صواريخ "هارم" و47 صاروخاً "هيمارس وفامبير وأولخا".

وأضاف البيان: "قامت وحدات قوات مجموعة "فوستوك" بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 120 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و6 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "إف إتش-70"، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع من طراز "غفوزديكا، وتم تدمير محطة الحرب المضادة للبطارية الأمريكية الصنع "آن/تي بي كيو-50".
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيستك الشعبية
10:18 GMT
وأضاف البيان: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية تجمعات من القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في 112 منطقة".

وتابع البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "سيفر" التقدم إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا وغرانوف في مقاطعة خاركوف".

وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 365 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: لا يمكن لأي أسلحة يتم ضخها لكييف أن تغير مسار العملية العسكرية
09:32 GMT
وتابع البيان: "قامت وحدات قوات مجموعة "زاباد" بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وإيفانوفكا ونوفاسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 320 جنديا، وناقلتي جند مدرعة، وسيارتين، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير مدافع هاوتزر "مستا-بي"، ومدافع "دي-20"، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع "دي-30".

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
"سوخوي 34" تستهدف تجمعا للقوات المسلحة الأوكرانية
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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