https://sarabic.ae/20240528/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-و39-مسيرة-أوكرانية-1089276040.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T10:09+0000
2024-05-28T10:09+0000
2024-05-28T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ودمرت 39 طائرة دون طيار".وأوضح البيان أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 118 منطقة".وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 165 فردًا عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعين هاوتزر من طراز "إم777" ومدفعين من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر من طراز "FH- 70".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240528/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الغرب-يعزز-إمكاناته-العسكرية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1089273363.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية
10:09 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 28.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ودمرت 39 طائرة دون طيار".
وأضاف البيان: "تم تدمير صاروخ "أتاكمز" أمريكي الصنع، وسبع قنابل موجهة من طراز "هامر" ، وصاروخ "هيمارس".
وأوضح البيان أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 118 منطقة".
وتابع البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، كما استهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوروزاينو وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 165 فردًا عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعين هاوتزر من طراز "إم777" ومدفعين من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر من طراز "FH- 70".
ووفقا للدفاع، فإن "وحدات من قوات "دنيبر" استهدفت قوات ومعدات اللواء 35 مشاة البحرية بالقرب من قرية تياغينكا في مقاطعة خيرسون. وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 جنديًا وأربع مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.