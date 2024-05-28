القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240528/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-و39-مسيرة-أوكرانية-1089276040.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T10:09+0000
2024-05-28T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101774/64/1017746472_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_2499012bd9b0a56e3876009ab42092a4.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ودمرت 39 طائرة دون طيار".وأوضح البيان أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 118 منطقة".وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 165 فردًا عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعين هاوتزر من طراز "إم777" ومدفعين من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر من طراز "FH- 70".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240528/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الغرب-يعزز-إمكاناته-العسكرية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1089273363.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101774/64/1017746472_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_3f782430f0ec019a0d0f65f8c0aa8a6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية

10:09 GMT 28.05.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 28.05.2024)
© Ruptlyلحظة تصدي المقاتلات الروسية هجوما لصواريخ "كروز"
لحظة تصدي المقاتلات الروسية هجوما لصواريخ كروز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Ruptly
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي أسقط مقاتلة "ميغ-29" و39 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ودمرت 39 طائرة دون طيار".

وأضاف البيان: "تم تدمير صاروخ "أتاكمز" أمريكي الصنع، وسبع قنابل موجهة من طراز "هامر" ، وصاروخ "هيمارس".

وأوضح البيان أن "الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت تراكمات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 118 منطقة".

وتابع البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، كما استهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوروزاينو وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 165 فردًا عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفعين هاوتزر من طراز "إم777" ومدفعين من طراز "كراب" ومدفع هاوتزر من طراز "FH- 70".

ووفقا للدفاع، فإن "وحدات من قوات "دنيبر" استهدفت قوات ومعدات اللواء 35 مشاة البحرية بالقرب من قرية تياغينكا في مقاطعة خيرسون. وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 جنديًا وأربع مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".

الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية
09:14 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يتجه لحل مجلس الحرب04:55 GMTВоеннослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..قصف إسرائيلي عنيف على رفح ومسيرات فلسطينية تندد بالمجازرأمس, 20:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала