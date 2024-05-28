الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240528/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الغرب-يعزز-إمكاناته-العسكرية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1089273363.html
الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية
الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول لرئيس دائرة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجنرال فلاديمير كوليشوف، بمناسبة يوم حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، أن النشاط الاستخباراتي... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T09:14+0000
2024-05-28T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104094/31/1040943118_0:29:3061:1751_1920x0_80_0_0_15b2ad865e7c5d77c9452cf643703c11.jpg
وأضاف كوليشوف: "في ظل فرضية "التهديد العسكري الروسي"، تقوم الدول الغربية بتعزيز إمكاناتها العسكرية بالقرب من حدود روسيا الاتحادية".وقال كوليشوف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية "سبوتنيك": "بمساعدة الرعاة الغربيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وبريطانيا، يتزايد النشاط الاستخباري للقوات الخاصة الأوكرانية، مصحوبًا بمحاولات لإشراك سكان المناطق الحدودية في أنشطة استخبارية وتخريبية".وفي وقت سابق، تحدثت وكالة "سبوتنيك" عن كيفية تغير عمل حرس الحدود الروسي بسبب توسع الناتو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.الكرملين: "الناتو" في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية الصين تدعو إلى مؤتمر سلام حول أوكرنيا تعترف به كل من موسكو وكييف
https://sarabic.ae/20240502/خبير-أوكراني-القوات-الروسية-قد-تصل-إلى-الحدود-الإدارية-لجمهوريتي-دونيتسك-واوغانسك-الشعبيتين-قريبا-1088476089.html
https://sarabic.ae/20240501/مدافع-روسية-تدك-تحصينات-تابعة-لنظام-كييف-في-منطقة-حدودية-مع-مقاطعة-بيلغورود-فيديو--1088431250.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104094/31/1040943118_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_01badbdf347e92c9b63765526db2e661.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية

09:14 GMT 28.05.2024
© Sputnik . Alexandr Polegenko / الانتقال إلى بنك الصورالحدود الروسية الأوكرانية
الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Alexandr Polegenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح النائب الأول لرئيس دائرة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجنرال فلاديمير كوليشوف، بمناسبة يوم حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، أن النشاط الاستخباراتي للقوات الخاصة الأوكرانية يتزايد بالقرب من الحدود الروسية.
وأضاف كوليشوف: "في ظل فرضية "التهديد العسكري الروسي"، تقوم الدول الغربية بتعزيز إمكاناتها العسكرية بالقرب من حدود روسيا الاتحادية".
وقال كوليشوف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية "سبوتنيك": "بمساعدة الرعاة الغربيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وبريطانيا، يتزايد النشاط الاستخباري للقوات الخاصة الأوكرانية، مصحوبًا بمحاولات لإشراك سكان المناطق الحدودية في أنشطة استخبارية وتخريبية".
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أوكراني: القوات الروسية قد تصل إلى الحدود الإدارية لجمهوريتي دونيتسك واوغانسك الشعبيتين قريبا
2 مايو, 16:01 GMT

"في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، أوقفت سلطات الحدود، إلى جانب قوات مجموعة "سيفير" التابعة للقوات الروسية، 29 محاولة لاختراق البلاد على جبهة بريانسك وكورسك وبيلغورود وجمهورية القرم".

الجنرال فلاديمير كوليشوف
النائب الأول لرئيس دائرة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
وفي وقت سابق، تحدثت وكالة "سبوتنيك" عن كيفية تغير عمل حرس الحدود الروسي بسبب توسع الناتو.
جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدافع روسية تدك تحصينات تابعة لنظام كييف في منطقة حدودية مع مقاطعة بيلغورود... فيديو
1 مايو, 12:45 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.
الكرملين: "الناتو" في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية
الصين تدعو إلى مؤتمر سلام حول أوكرنيا تعترف به كل من موسكو وكييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يتجه لحل مجلس الحرب04:55 GMTВоеннослужащий добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведет огонь из ПТУРа во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..قصف إسرائيلي عنيف على رفح ومسيرات فلسطينية تندد بالمجازرأمس, 20:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала