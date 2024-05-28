https://sarabic.ae/20240528/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الغرب-يعزز-إمكاناته-العسكرية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1089273363.html
الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية
الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول لرئيس دائرة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجنرال فلاديمير كوليشوف، بمناسبة يوم حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، أن النشاط الاستخباراتي... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T09:14+0000
2024-05-28T09:14+0000
2024-05-28T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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وأضاف كوليشوف: "في ظل فرضية "التهديد العسكري الروسي"، تقوم الدول الغربية بتعزيز إمكاناتها العسكرية بالقرب من حدود روسيا الاتحادية".وقال كوليشوف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية "سبوتنيك": "بمساعدة الرعاة الغربيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وبريطانيا، يتزايد النشاط الاستخباري للقوات الخاصة الأوكرانية، مصحوبًا بمحاولات لإشراك سكان المناطق الحدودية في أنشطة استخبارية وتخريبية".وفي وقت سابق، تحدثت وكالة "سبوتنيك" عن كيفية تغير عمل حرس الحدود الروسي بسبب توسع الناتو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.الكرملين: "الناتو" في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية الصين تدعو إلى مؤتمر سلام حول أوكرنيا تعترف به كل من موسكو وكييف
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https://sarabic.ae/20240501/مدافع-روسية-تدك-تحصينات-تابعة-لنظام-كييف-في-منطقة-حدودية-مع-مقاطعة-بيلغورود-فيديو--1088431250.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي: الغرب يعزز إمكاناته العسكرية بالقرب من الحدود الروسية
صرح النائب الأول لرئيس دائرة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجنرال فلاديمير كوليشوف، بمناسبة يوم حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، أن النشاط الاستخباراتي للقوات الخاصة الأوكرانية يتزايد بالقرب من الحدود الروسية.
وأضاف كوليشوف: "في ظل فرضية "التهديد العسكري الروسي"، تقوم الدول الغربية بتعزيز إمكاناتها العسكرية
بالقرب من حدود روسيا الاتحادية".
وقال كوليشوف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية "سبوتنيك": "بمساعدة الرعاة الغربيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وبريطانيا، يتزايد النشاط الاستخباري للقوات الخاصة الأوكرانية
، مصحوبًا بمحاولات لإشراك سكان المناطق الحدودية في أنشطة استخبارية وتخريبية".
"في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، أوقفت سلطات الحدود، إلى جانب قوات مجموعة "سيفير" التابعة للقوات الروسية، 29 محاولة لاختراق البلاد على جبهة بريانسك وكورسك وبيلغورود وجمهورية القرم".
الجنرال فلاديمير كوليشوف
النائب الأول لرئيس دائرة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
وفي وقت سابق، تحدثت وكالة "سبوتنيك" عن كيفية تغير عمل حرس الحدود الروسي
بسبب توسع الناتو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.