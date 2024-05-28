https://sarabic.ae/20240528/الجيش-الروسي-يحبط-29-محاولة-لمجموعات-تخريبية-أوكرانية-للتسلل-إلى-روسيا-منذ-2022-1089267365.html

الجيش الروسي يحبط 29 محاولة لمجموعات تخريبية أوكرانية للتسلل إلى روسيا منذ 2022

الجيش الروسي يحبط 29 محاولة لمجموعات تخريبية أوكرانية للتسلل إلى روسيا منذ 2022

سبوتنيك عربي

أحبط حرس الحدود الروسي مع مجموعة قوات سيفر (الشمال) 29 محاولة تسلل إلى الأراضي الروسية من قبل تشكيلات مسلحة ومجموعات تخريبية واستطلاعية أوكرانية منذ فبراير... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T01:15+0000

2024-05-28T01:15+0000

2024-05-28T01:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية

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وقال فلاديمير كوليشوف، من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، "لا يزال الوضع في الجزء الروسي الأوكراني من حدود الدولة والأراضي الحدودية متوترًا... في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، أوقف حرس الحدود، جنبًا إلى جنب مع مجموعة قوات سيفير، 29 محاولة لاختراق الأراضي الروسية في اتجاهات بريانسك وكورسك وبيلغورود والقرم".كما أشار إلى أنه في عام 2023، تم إيقاف أكثر من 5500 محاولة لدخول روسيا من قبل أفراد مرتبطين بمنظمات إرهابية ومتطرفة دولية، فضلا عن الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

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روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية