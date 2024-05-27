https://sarabic.ae/20240527/الجيش-الأوكراني-يطلق-أكثر-من-185-ألف-قذيفة-على-جمهورية-دونيتسك-خلال-عامين-1089263698.html

الجيش الأوكراني يطلق أكثر من 185 ألف قذيفة على جمهورية دونيتسك خلال عامين

الجيش الأوكراني يطلق أكثر من 185 ألف قذيفة على جمهورية دونيتسك خلال عامين

سبوتنيك عربي

أفاد المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 185 ألف قذيفة من عيارات مختلفة على أراضي... 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T20:17+0000

2024-05-27T20:17+0000

2024-05-27T20:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في البيان المنشور على "تلغرام": "على مدى 830 يومًا من التصعيد، سجل المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا 35904 حوادث إطلاق نار، منها 35207 حوادث استخدام أسلحة ثقيلة، وفي المجمل، أطلق العدو 185136 قذيفة من مختلف العيارات".ومنذ فبراير/ شباط 2022، تم تسجيل مقتل 4943 مدنياً، بينهم 148 طفلاً، كما سجل المركز 158 حالة لمدنيين أصيبوا بألغام "ليبيستوك" المضادة للأفراد، وتوفي ثلاثة أشخاص نتيجة لهذه الإصابات، وبلغ عدد الضحايا خلال هذه الفترة 6310، بينهم 417 طفلا.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

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