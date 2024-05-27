https://sarabic.ae/20240527/الجيش-الأوكراني-يطلق-أكثر-من-185-ألف-قذيفة-على-جمهورية-دونيتسك-خلال-عامين-1089263698.html
الجيش الأوكراني يطلق أكثر من 185 ألف قذيفة على جمهورية دونيتسك خلال عامين
الجيش الأوكراني يطلق أكثر من 185 ألف قذيفة على جمهورية دونيتسك خلال عامين
سبوتنيك عربي
أفاد المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 185 ألف قذيفة من عيارات مختلفة على أراضي... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T20:17+0000
2024-05-27T20:17+0000
2024-05-27T20:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في البيان المنشور على "تلغرام": "على مدى 830 يومًا من التصعيد، سجل المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا 35904 حوادث إطلاق نار، منها 35207 حوادث استخدام أسلحة ثقيلة، وفي المجمل، أطلق العدو 185136 قذيفة من مختلف العيارات".ومنذ فبراير/ شباط 2022، تم تسجيل مقتل 4943 مدنياً، بينهم 148 طفلاً، كما سجل المركز 158 حالة لمدنيين أصيبوا بألغام "ليبيستوك" المضادة للأفراد، وتوفي ثلاثة أشخاص نتيجة لهذه الإصابات، وبلغ عدد الضحايا خلال هذه الفترة 6310، بينهم 417 طفلا.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240527/كابتن-سابق-في-البحرية-الأمريكية-النصر-سيكون-حليف-روسيا-1089262487.html
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روسيا
الجيش الأوكراني يطلق أكثر من 185 ألف قذيفة على جمهورية دونيتسك خلال عامين
أفاد المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 185 ألف قذيفة من عيارات مختلفة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية على مدار أكثر من عامين.
وجاء في البيان المنشور على "تلغرام": "على مدى 830 يومًا من التصعيد، سجل المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا 35904 حوادث إطلاق نار، منها 35207 حوادث استخدام أسلحة ثقيلة، وفي المجمل، أطلق العدو 185136 قذيفة من مختلف العيارات".
ومنذ فبراير/ شباط 2022، تم تسجيل مقتل 4943 مدنياً، بينهم 148 طفلاً، كما سجل المركز 158 حالة لمدنيين أصيبوا بألغام "ليبيستوك" المضادة للأفراد، وتوفي ثلاثة أشخاص نتيجة لهذه الإصابات، وبلغ عدد الضحايا خلال هذه الفترة 6310، بينهم 417 طفلا.
ووفقًا للمركز، خلال هذه الفترة في جمهورية دونيتسك الشعبية، تضررت 2310 مركبات، و3667 من مرافق البنية التحتية المدنية، بما في ذلك 216 مؤسسة طبية، و732 مؤسسة تعليمية، و1505 مرافق للضمان الاجتماعي، و134 من مرافق البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى 1080 منشأة للكهرباء والمياه وإمدادات الحرارة والغاز.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.