https://sarabic.ae/20240527/كابتن-سابق-في-البحرية-الأمريكية-النصر-سيكون-حليف-روسيا-1089262487.html
كابتن سابق في البحرية الأمريكية: النصر سيكون حليف روسيا
كابتن سابق في البحرية الأمريكية: النصر سيكون حليف روسيا
سبوتنيك عربي
قال الكابتن السابق في مشاة البحرية الأمريكية، ماثيو هوش، إن الدول الغربية لم تفكر جيدًا في عواقب القرار الذي اتخذته القوات المسلحة الأوكرانية بقصف المناطق... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T19:29+0000
2024-05-27T19:29+0000
2024-05-27T19:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف هوش على قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "لقد أظهرت أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي افتقارها إلى البصيرة عندما اعتقدت أن الهجمات على الأراضي الروسية ستؤدي إلى شعور الروس باليأس".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240527/الدفاع-الفرنسية-تعلق-على-موضوع-إرسال-مدربين-عسكريين-إلى-أوكرانيا-1089262069.html
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روسيا
كابتن سابق في البحرية الأمريكية: النصر سيكون حليف روسيا
قال الكابتن السابق في مشاة البحرية الأمريكية، ماثيو هوش، إن الدول الغربية لم تفكر جيدًا في عواقب القرار الذي اتخذته القوات المسلحة الأوكرانية بقصف المناطق الروسية، واصفًا إياه بأنه ارتجالي.
وأضاف هوش على قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "لقد أظهرت أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي افتقارها إلى البصيرة عندما اعتقدت أن الهجمات على الأراضي الروسية ستؤدي إلى شعور الروس باليأس".
وأعرب الخبير عن ثقته في أن روسيا ستنتصر في هذا الصراع، مضيفا أنها تتمتع بميزة في مسألة الحرب الاستراتيجية.
ووفقا له، يواصل الناتو والقوات المسلحة الأوكرانية ارتكاب عدد كبير من الأخطاء، بينما يتكيف الجيش الروسي ويغيرون الخطة عندما يحدث خطأ ما.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.