https://sarabic.ae/20240527/القائد-العام-للقوات-الأوكرانية-يسمح-بدخول-المدربين-العسكريين-الفرنسيين-إلى-البلاد-1089259378.html

القائد العام للقوات الأوكرانية يسمح بدخول المدربين العسكريين الفرنسيين إلى البلاد

القائد العام للقوات الأوكرانية يسمح بدخول المدربين العسكريين الفرنسيين إلى البلاد

سبوتنيك عربي

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، إنه سمح بزيارة المدربين الفرنسيين إلى مراكز التدريب في أوكرانيا. 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T17:20+0000

2024-05-27T17:20+0000

2024-05-27T17:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف سيرسكي في "تلغرام": "لقد وقعت بالفعل على وثائق تسمح للمدربين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب لدينا والتعرف على بنيتها التحتية وموظفيها".وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست أوائل مايو/أيار الجاري إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" وافقت على نهج باريس هذا.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

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