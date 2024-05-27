https://sarabic.ae/20240527/زيلينسكي-يشتكي-من-ضربات-القنابل-الموجهة-الروسية-ويطالب-بتعزيز-الدفاع-الجوي-1089258242.html
زيلينسكي يشتكي من ضربات القنابل الموجهة الروسية ويطالب بتعزيز الدفاع الجوي
زيلينسكي يشتكي من ضربات القنابل الموجهة الروسية ويطالب بتعزيز الدفاع الجوي
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن القنابل الجوية الموجهة التي تلقيها روسيا تسبب أضرارًا جسيمة للجيش الأوكراني. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T16:25+0000
2024-05-27T16:25+0000
2024-05-27T16:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف زيلينسكي لموقع "نيو فويس"، أن "المشكلة الأهم في الوقت الحالي هي أن الجانب الروسي يستخدم أكثر من ثلاثة آلاف قنبلة جوية موجهة شهريًا".وأضاف الرئيس الأوكراني، أن كييف بحاجة إلى تعزيز دفاعها الجوي، وفي رأيه، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن سبعة أنظمة صواريخ باتريوت إضافية مضادة للطائرات، اثنان منها مخصصان حصريًا لخاركوف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.
https://sarabic.ae/20240527/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-إنيرغودار-في-زابوروجيه-بقصف-عشوائي-1089254531.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
زيلينسكي يشتكي من ضربات القنابل الموجهة الروسية ويطالب بتعزيز الدفاع الجوي
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن القنابل الجوية الموجهة التي تلقيها روسيا تسبب أضرارًا جسيمة للجيش الأوكراني.
وأضاف زيلينسكي لموقع "نيو فويس"، أن "المشكلة الأهم في الوقت الحالي هي أن الجانب الروسي يستخدم أكثر من ثلاثة آلاف قنبلة جوية موجهة شهريًا".
ووفقا له، فإنه تم استخدام أكثر من 3.2 ألف قنبلة جوية قابلة هذا الشهر، وفي الشهر المقبل قد يكون هناك 3.5 ألف.
وأضاف الرئيس الأوكراني، أن كييف بحاجة إلى تعزيز دفاعها الجوي، وفي رأيه، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن سبعة أنظمة صواريخ باتريوت إضافية مضادة للطائرات، اثنان منها مخصصان حصريًا لخاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.