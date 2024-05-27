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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240527/الدفاع-الفرنسية-تعلق-على-موضوع-إرسال-مدربين-عسكريين-إلى-أوكرانيا-1089262069.html
الدفاع الفرنسية تعلق على موضوع إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا
الدفاع الفرنسية تعلق على موضوع إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، نقلا وزارة الدفاع الفرنسية، بأن مسألة إرسال مدربين عسكريين فرنسيين لتدريب العسكريين الأوكرانيين على الأراضي الأوكرانية لا تزال قيد الدراسة. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T18:17+0000
2024-05-27T18:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
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ووفقا لقناة "بي إف إم" الفرنسية، فإنه عندما طلب من وزارة الدفاع تأكيد هذه المعلومات، أفادت الوزارة الفرنسية بأن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة.وتبعا لها فإن "التدريب على الأراضي الأوكرانية هو إحدى القضايا التي تمت مناقشتها منذ مؤتمر دعم أوكرانيا، الذي تم عقده في 26 فبراير/ شباط الفائت، ولا تزال هذه القضية قيد الدراسة مع الأوكرانيين".وأضاف سيرسكي في "تلغرام": "لقد وقعت بالفعل على وثائق تسمح للمدربين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب لدينا والتعرف على بنيتها التحتية وموظفيها".وفي 20 مايو/أيار، أعلن وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، استعداد بلاده لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا ضمن تحالف تقوده فرنسا.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست أوائل مايو/أيار الجاري إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" وافقت على نهج باريس هذا.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240527/القائد-العام-للقوات-الأوكرانية-يسمح-بدخول-المدربين-العسكريين-الفرنسيين-إلى-البلاد-1089259378.html
أخبار فرنسا
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روسيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار فرنسا

الدفاع الفرنسية تعلق على موضوع إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

18:17 GMT 27.05.2024
© Sputnik . Oxana Bobrovitchالعلم الفرنسي
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© Sputnik . Oxana Bobrovitch
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام، نقلا وزارة الدفاع الفرنسية، بأن مسألة إرسال مدربين عسكريين فرنسيين لتدريب العسكريين الأوكرانيين على الأراضي الأوكرانية لا تزال قيد الدراسة.
ووفقا لقناة "بي إف إم" الفرنسية، فإنه عندما طلب من وزارة الدفاع تأكيد هذه المعلومات، أفادت الوزارة الفرنسية بأن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة.
وتبعا لها فإن "التدريب على الأراضي الأوكرانية هو إحدى القضايا التي تمت مناقشتها منذ مؤتمر دعم أوكرانيا، الذي تم عقده في 26 فبراير/ شباط الفائت، ولا تزال هذه القضية قيد الدراسة مع الأوكرانيين".

وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، إنه سمح بزيارة المدربين الفرنسيين إلى مراكز التدريب في أوكرانيا.

وأضاف سيرسكي في "تلغرام": "لقد وقعت بالفعل على وثائق تسمح للمدربين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب لدينا والتعرف على بنيتها التحتية وموظفيها".
وفي 20 مايو/أيار، أعلن وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، استعداد بلاده لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا ضمن تحالف تقوده فرنسا.
القوات المسلحة الإسبانية خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القائد العام للقوات الأوكرانية يسمح بدخول المدربين العسكريين الفرنسيين إلى البلاد
17:20 GMT
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست أوائل مايو/أيار الجاري إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" وافقت على نهج باريس هذا.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء".
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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