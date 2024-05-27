https://sarabic.ae/20240527/الصين-تدعو-إلى-مؤتمر-سلام-حول-أوكرنيا-تعترف-به-كل-من-موسكو-وكييف-1089239568.html

الصين تدعو إلى مؤتمر سلام حول أوكرنيا تعترف به كل من موسكو وكييف

الصين تدعو إلى مؤتمر سلام حول أوكرنيا تعترف به كل من موسكو وكييف

سبوتنيك عربي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الصين تؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الأزمة الأوكرانية، تعترف به كل من... 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T09:19+0000

2024-05-27T09:19+0000

2024-05-27T09:19+0000

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وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "فيما يتعلق بمسألة الأزمة الأوكرانية، حافظت الصين دائما على موقف موضوعي وعادل، وأصرت أيضا على تعزيز المصالحة والمفاوضات".وفي الوقت نفسه، وردًا على سؤال ما إذا كانت الصين سترسل ممثلا إلى المؤتمر في سويسرا ومن سيكون، قالت الدبلوماسية إنه: "ليس لدي حاليا أي معلومات حول هذه القضية يمكنني تقديمها".وفي وقت سابق، دعا فلاديمير زيلينسكي كلا من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دعم القمة في سويسرا "بقيادتهما الشخصية ومشاركتهما".ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن، في حين أن روسيا لن تحضره.وصرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، لوكالة أنباء "نوفوستي"، أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وقد أشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الفعلي والحقائق الجديدة.مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف ما سيؤدي إليه الانقسام المتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانيةالخارجية الأمريكية: الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمة يوليو

https://sarabic.ae/20240520/الصين-تعلن-أنها-لم-تزود-أيا-من-طرفي-النزاع-في-أوكرانيا-بالسلاح-لعدم-إطالة-أمد-الأزمة-1089040262.html

https://sarabic.ae/20240525/الخارجية-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-بعيدتان-جدا-عن-الخطوات-العملية-للحوار-بشأن-السلام-1089189375.html

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