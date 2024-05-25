https://sarabic.ae/20240525/الخارجية-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-بعيدتان-جدا-عن-الخطوات-العملية-للحوار-بشأن-السلام-1089189375.html
الخارجية الروسية: روسيا وأوكرانيا "بعيدتان جدا" عن الخطوات العملية للحوار بشأن السلام
الخارجية الروسية: روسيا وأوكرانيا "بعيدتان جدا" عن الخطوات العملية للحوار بشأن السلام
سبوتنيك عربي
أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم السبت، أن روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة "بعيدتان جداً" عن الخطوات العملية... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T01:45+0000
2024-05-25T01:45+0000
2024-05-25T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
مفاوضات السلام
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن في هذه المرحلة بعيدون جداً عن تحقيق أي تقدم عملي نحو المفاوضات، وأسباب ذلك واضحة تماما.. أولاً - يحظر نظام كييف وزعيمه الدخول في أي مفاوضات مع روسيا، وقد تم تشريع ذلك في نهاية عام 2022".وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، اعترف زيلينسكي للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، ويتحدث عن حدود أوكرانيا عام 2022.
https://sarabic.ae/20240524/سيناتور-أمريكي-إجراء-محادثات-بين-بايدن-وبوتين-يمكن-أن-تساعد-في-حل-النزاع-الأوكراني-1089188791.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, مفاوضات السلام
روسيا, أخبار أوكرانيا, مفاوضات السلام
الخارجية الروسية: روسيا وأوكرانيا "بعيدتان جدا" عن الخطوات العملية للحوار بشأن السلام
أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم السبت، أن روسيا وأوكرانيا في هذه المرحلة "بعيدتان جداً" عن الخطوات العملية للتفاوض على تسوية الصراع، وأن أسباب ذلك واضحة تمامًا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن في هذه المرحلة بعيدون جداً عن تحقيق أي تقدم عملي نحو المفاوضات، وأسباب ذلك واضحة تماما.. أولاً - يحظر نظام كييف وزعيمه الدخول في أي مفاوضات مع روسيا
، وقد تم تشريع ذلك في نهاية عام 2022".
وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، اعترف زيلينسكي للمرة الأولى بأن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، ويتحدث عن حدود أوكرانيا عام 2022.