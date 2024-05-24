سيناتور أمريكي: إجراء محادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل النزاع الأوكراني

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدار الليل والنهار
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
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خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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عالم سبوتنيك
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240524/سيناتور-أمريكي-إجراء-محادثات-بين-بايدن-وبوتين-يمكن-أن-تساعد-في-حل-النزاع-الأوكراني-1089188791.html
سيناتور أمريكي: إجراء محادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل النزاع الأوكراني
سيناتور أمريكي: إجراء محادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل النزاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
قال عضو الكونغرس الأمريكي توماس ماسي، اليوم الجمعة، إن إجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يمكن أن تساعد في حل الصراع في... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T22:01+0000
2024-05-24T22:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الكونغرس الأمريكي
جو بايدن
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ماسي عندما سئل عما إذا كانت المحادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل الأزمة المستمرة في أوكرانيا، "أعتقد أنها يمكن أن تساعد.. رغم أن المفاوضات على المستوى الأدنى ستساعد أيضًا، على ما أعتقد".وعندما سُئل عن المستوى الذي ينبغي إجراء مثل هذه المناقشة فيه، قال ماسي: "ربما على مستوى وزير الخارجية، على سبيل المثال".وأعرب ماسي عن رأيه بأنه من "الخطأ" أن تكون الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا محدودة.وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك محادثات".
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-شرعية-زيلينسكي-انتهت-1089180343.html
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العالم, الكونغرس الأمريكي, جو بايدن, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
العالم, الكونغرس الأمريكي, جو بايدن, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

سيناتور أمريكي: إجراء محادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل النزاع الأوكراني

22:01 GMT 24.05.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال عضو الكونغرس الأمريكي توماس ماسي، اليوم الجمعة، إن إجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يمكن أن تساعد في حل الصراع في أوكرانيا، وحتى المناقشات على المستوى الأدنى بين كبار الدبلوماسيين يمكن أن تساعد في تحقيق تقدم.
وأضاف ماسي عندما سئل عما إذا كانت المحادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل الأزمة المستمرة في أوكرانيا، "أعتقد أنها يمكن أن تساعد.. رغم أن المفاوضات على المستوى الأدنى ستساعد أيضًا، على ما أعتقد".
وعندما سُئل عن المستوى الذي ينبغي إجراء مثل هذه المناقشة فيه، قال ماسي: "ربما على مستوى وزير الخارجية، على سبيل المثال".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز تو-160إم، تتارستان 22 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
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وأعرب ماسي عن رأيه بأنه من "الخطأ" أن تكون الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا محدودة.
وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك محادثات".
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