https://sarabic.ae/20240524/سيناتور-أمريكي-إجراء-محادثات-بين-بايدن-وبوتين-يمكن-أن-تساعد-في-حل-النزاع-الأوكراني-1089188791.html
سيناتور أمريكي: إجراء محادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل النزاع الأوكراني
سيناتور أمريكي: إجراء محادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل النزاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
قال عضو الكونغرس الأمريكي توماس ماسي، اليوم الجمعة، إن إجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يمكن أن تساعد في حل الصراع في... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T22:01+0000
2024-05-24T22:01+0000
2024-05-24T22:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الكونغرس الأمريكي
جو بايدن
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ماسي عندما سئل عما إذا كانت المحادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل الأزمة المستمرة في أوكرانيا، "أعتقد أنها يمكن أن تساعد.. رغم أن المفاوضات على المستوى الأدنى ستساعد أيضًا، على ما أعتقد".وعندما سُئل عن المستوى الذي ينبغي إجراء مثل هذه المناقشة فيه، قال ماسي: "ربما على مستوى وزير الخارجية، على سبيل المثال".وأعرب ماسي عن رأيه بأنه من "الخطأ" أن تكون الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا محدودة.وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك محادثات".
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-شرعية-زيلينسكي-انتهت-1089180343.html
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العالم, الكونغرس الأمريكي, جو بايدن, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
العالم, الكونغرس الأمريكي, جو بايدن, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
سيناتور أمريكي: إجراء محادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل النزاع الأوكراني
قال عضو الكونغرس الأمريكي توماس ماسي، اليوم الجمعة، إن إجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يمكن أن تساعد في حل الصراع في أوكرانيا، وحتى المناقشات على المستوى الأدنى بين كبار الدبلوماسيين يمكن أن تساعد في تحقيق تقدم.
وأضاف ماسي عندما سئل عما إذا كانت المحادثات بين بايدن وبوتين يمكن أن تساعد في حل الأزمة المستمرة في أوكرانيا، "أعتقد أنها يمكن أن تساعد
.. رغم أن المفاوضات على المستوى الأدنى ستساعد أيضًا، على ما أعتقد".
وعندما سُئل عن المستوى الذي ينبغي إجراء مثل هذه المناقشة فيه، قال ماسي: "ربما على مستوى وزير الخارجية، على سبيل المثال".
وأعرب ماسي عن رأيه بأنه من "الخطأ" أن تكون الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا محدودة.
وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك محادثات".