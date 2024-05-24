https://sarabic.ae/20240524/بوتين-شرعية-زيلينسكي-انتهت-1089180343.html

بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت

بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تنطلق من حقيقة أن شرعية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد انتهت. 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T15:09+0000

2024-05-24T15:09+0000

2024-05-24T15:29+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/13/1087147248_0:226:3142:1993_1920x0_80_0_0_a5def3540d3e8516e33b02ab00f5df7b.jpg

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "بالطبع، نحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت".وأشار بوتين إلى أن أحد أهداف المؤتمر في سويسرا هو تأكيد الدول الراعية لنظام كييف على شرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، لكن من الممكن العودة إليها بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا في تركيا وبيلاروسيا، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض.وأشار بوتين إلى أن روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات مع أوكرانيا.وقال: "بالنسبة لعملية التفاوض (مع أوكرانيا)، تحدثت عن هذا الأمر مرات عديدة، وأود من هنا في مينسك التأكيد مرة أخرى أن روسيا لم يسبق لها أن رفضت هذه المفاوضات".وأضاف بوتين: "نؤمن بأنه يجب استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا ولكن على أساس المنطق السليم".وأوضح بوتين إنه عند استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، يتعين على روسيا أن تفهم شرعية الحكومة، التي يمكنها ويجب عليها التعامل معها عند التوقيع على الوثائق القانونية.وأضاف بوتين بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا: "مع من نجري هذه المفاوضاتً هذا ليس سؤالًا ساخرًا".

https://sarabic.ae/20240524/بوتين-الغرب-يحاول-كبح-التطور-في-روسيا-وبيلاروسيا-لكن-ذلك-لن-يحدث-1089177618.html

https://sarabic.ae/20240524/بوتين-أنظمة-الدفاع-الروسية-والأسلحة-النووية-تغطي-بشكل-موثوق-حدود-روسيا-وبيلاروسيا-1089179847.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا