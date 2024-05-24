https://sarabic.ae/20240524/بوتين-شرعية-زيلينسكي-انتهت-1089180343.html
بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تنطلق من حقيقة أن شرعية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد انتهت. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T15:09+0000
2024-05-24T15:09+0000
2024-05-24T15:29+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "بالطبع، نحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت".وأشار بوتين إلى أن أحد أهداف المؤتمر في سويسرا هو تأكيد الدول الراعية لنظام كييف على شرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، لكن من الممكن العودة إليها بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا في تركيا وبيلاروسيا، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض.وأشار بوتين إلى أن روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات مع أوكرانيا.وقال: "بالنسبة لعملية التفاوض (مع أوكرانيا)، تحدثت عن هذا الأمر مرات عديدة، وأود من هنا في مينسك التأكيد مرة أخرى أن روسيا لم يسبق لها أن رفضت هذه المفاوضات".وأضاف بوتين: "نؤمن بأنه يجب استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا ولكن على أساس المنطق السليم".وأوضح بوتين إنه عند استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، يتعين على روسيا أن تفهم شرعية الحكومة، التي يمكنها ويجب عليها التعامل معها عند التوقيع على الوثائق القانونية.وأضاف بوتين بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا: "مع من نجري هذه المفاوضاتً هذا ليس سؤالًا ساخرًا".
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روسيا
بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
15:09 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 15:29 GMT 24.05.2024)
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تنطلق من حقيقة أن شرعية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد انتهت.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "بالطبع، نحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت".
وأشار بوتين إلى أن أحد أهداف المؤتمر في سويسرا هو تأكيد الدول الراعية لنظام كييف على شرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
أعتقد أن أحد أهداف المؤتمر الذي تم الإعلان عنه، المؤتمر في سويسرا، هو على وجه التحديد تأكيد المجتمع الغربي، رعاة نظام كييف الحالي، شرعية رئيس الدولة الحالي (زيلينسكي) .
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، لكن من الممكن العودة إليها بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا في تركيا وبيلاروسيا، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض.
نرى الآن أن المحادثات استؤنفت مرة أخرى حول ضرورة العودة إلى المفاوضات، حسنًا، دعهم يعودون، ولكن ليس على أساس ما يريده أحد الطرفين، ولكن على أساس تلك الاتفاقيات ذات الطبيعة الأساسية التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات في بيلاروسيا وتركيا وعلى أساس حقائقهما الحالية التي تطورت على الأرض.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال: "بالنسبة لعملية التفاوض (مع أوكرانيا)، تحدثت عن هذا الأمر مرات عديدة، وأود من هنا في مينسك التأكيد مرة أخرى أن روسيا لم يسبق لها أن رفضت هذه المفاوضات".
وأضاف بوتين: "نؤمن بأنه يجب استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا ولكن على أساس المنطق السليم".
وأوضح بوتين إنه عند استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، يتعين على روسيا أن تفهم شرعية الحكومة، التي يمكنها ويجب عليها التعامل معها عند التوقيع على الوثائق القانونية.
وأضاف بوتين بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا: "مع من نجري هذه المفاوضاتً هذا ليس سؤالًا ساخرًا".