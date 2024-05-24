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بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
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خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
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حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
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https://sarabic.ae/20240524/بوتين-شرعية-زيلينسكي-انتهت-1089180343.html
بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تنطلق من حقيقة أن شرعية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد انتهت. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T15:09+0000
2024-05-24T15:29+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "بالطبع، نحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت".وأشار بوتين إلى أن أحد أهداف المؤتمر في سويسرا هو تأكيد الدول الراعية لنظام كييف على شرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، لكن من الممكن العودة إليها بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا في تركيا وبيلاروسيا، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض.وأشار بوتين إلى أن روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات مع أوكرانيا.وقال: "بالنسبة لعملية التفاوض (مع أوكرانيا)، تحدثت عن هذا الأمر مرات عديدة، وأود من هنا في مينسك التأكيد مرة أخرى أن روسيا لم يسبق لها أن رفضت هذه المفاوضات".وأضاف بوتين: "نؤمن بأنه يجب استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا ولكن على أساس المنطق السليم".وأوضح بوتين إنه عند استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، يتعين على روسيا أن تفهم شرعية الحكومة، التي يمكنها ويجب عليها التعامل معها عند التوقيع على الوثائق القانونية.وأضاف بوتين بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا: "مع من نجري هذه المفاوضاتً هذا ليس سؤالًا ساخرًا".
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-الغرب-يحاول-كبح-التطور-في-روسيا-وبيلاروسيا-لكن-ذلك-لن-يحدث-1089177618.html
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-أنظمة-الدفاع-الروسية-والأسلحة-النووية-تغطي-بشكل-موثوق-حدود-روسيا-وبيلاروسيا-1089179847.html
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روسيا

بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت

15:09 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 15:29 GMT 24.05.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024
المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تنطلق من حقيقة أن شرعية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد انتهت.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "بالطبع، نحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت".
وأشار بوتين إلى أن أحد أهداف المؤتمر في سويسرا هو تأكيد الدول الراعية لنظام كييف على شرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

أعتقد أن أحد أهداف المؤتمر الذي تم الإعلان عنه، المؤتمر في سويسرا، هو على وجه التحديد تأكيد المجتمع الغربي، رعاة نظام كييف الحالي، شرعية رئيس الدولة الحالي (زيلينسكي) .

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا، لكن من الممكن العودة إليها بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا في تركيا وبيلاروسيا، ومع الأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض.
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
بوتين: الغرب يحاول كبح التطور في روسيا وبيلاروسيا لكن ذلك لن يحدث
14:04 GMT

نرى الآن أن المحادثات استؤنفت مرة أخرى حول ضرورة العودة إلى المفاوضات، حسنًا، دعهم يعودون، ولكن ليس على أساس ما يريده أحد الطرفين، ولكن على أساس تلك الاتفاقيات ذات الطبيعة الأساسية التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات في بيلاروسيا وتركيا وعلى أساس حقائقهما الحالية التي تطورت على الأرض.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال: "بالنسبة لعملية التفاوض (مع أوكرانيا)، تحدثت عن هذا الأمر مرات عديدة، وأود من هنا في مينسك التأكيد مرة أخرى أن روسيا لم يسبق لها أن رفضت هذه المفاوضات".
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا
15:03 GMT
وأضاف بوتين: "نؤمن بأنه يجب استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا ولكن على أساس المنطق السليم".
وأوضح بوتين إنه عند استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، يتعين على روسيا أن تفهم شرعية الحكومة، التي يمكنها ويجب عليها التعامل معها عند التوقيع على الوثائق القانونية.
وأضاف بوتين بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا: "مع من نجري هذه المفاوضاتً هذا ليس سؤالًا ساخرًا".
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