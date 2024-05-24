https://sarabic.ae/20240524/بوتين-أنظمة-الدفاع-الروسية-والأسلحة-النووية-تغطي-بشكل-موثوق-حدود-روسيا-وبيلاروسيا-1089179847.html
بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا
بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية التكتيكية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T15:03+0000
2024-05-24T15:03+0000
2024-05-24T15:03+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089177957_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_fd93ed6d7a18b2e96e62297699a077d7.jpg
قال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات الروسية البيلاروسية: "تم نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات على الأراضي البيلاروسية، وأنظمة الدفاع الروسية الحديثة والأسلحة النووية التكتيكية، كل هذا يغطي بشكل موثوق الحدود الغربية لبلداننا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأكد بوتين أن روسيا أجرت بانتظام وتواصل إجراء مناورات لقوات الردع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.وأكد بوتين أن محطة الطاقة النووية البيلاروسية تعمل بكامل طاقتها، وأن روسيا ستساعد بيلاروسيا على تطوير صناعتها النووية الخاصة.وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان تنسيق الإجراءات على الساحة الدولية، وتتخذ الدولتان مواقف مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية والإقليمية.وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان التكامل الاقتصادي، وأن الاتفاق على خطة عمل لتعميق التفاعل الاقتصادي وتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية وصلت إلى مرحلتها النهائية.وأشار بوتين إلى أنه لا يمكن لأي دولة التأثير على التجارة والاستثمار المتبادلين بين روسيا وبيلاروسيا.وقال بوتين إن "التجارة والاستثمار المتبادلين محميان من تأثير الدول الأخرى والاتجاهات السلبية في أسواق العملات العالمية".
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-الغرب-يحاول-كبح-التطور-في-روسيا-وبيلاروسيا-لكن-ذلك-لن-يحدث-1089177618.html
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-يجري-مباحثات-مع-لوكاشينكو-في-مينسك-فيديو----1089171098.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089177957_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_115c0e43779154e234b2b7fdea8a6035.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية التكتيكية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا.
قال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات الروسية البيلاروسية: "تم نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات على الأراضي البيلاروسية، وأنظمة الدفاع الروسية الحديثة والأسلحة النووية التكتيكية، كل هذا يغطي بشكل موثوق الحدود الغربية لبلداننا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وأكد بوتين أن روسيا أجرت بانتظام وتواصل إجراء مناورات لقوات الردع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.
أجرت روسيا وتجري بانتظام تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية وقوات الردع النووية غير الاستراتيجية، والفرق الوحيد هو أنه بعد نشر جزء من الإمكانات النووية غير الاستراتيجية على أراضي بيلاروسيا، فإننا نجري ذلك مع حلفائنا البيلاروسيين.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن محطة الطاقة النووية البيلاروسية تعمل بكامل طاقتها، وأن روسيا ستساعد بيلاروسيا على تطوير صناعتها النووية الخاصة.
تعمل المحطة بكامل طاقتها، اليوم، وقد أنتجت وحدتاها أكثر من 30 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، ونحن بالتأكيد مصممون على مواصلة مساعدة الأصدقاء البيلاروسيين على تطوير صناعتهم النووية، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة. قطاعات التكنولوجيا، الرقمنة، الطب النووي، إنشاء أنظمة تخزين الطاقة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان تنسيق الإجراءات على الساحة الدولية، وتتخذ الدولتان مواقف مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية والإقليمية.
وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان التكامل الاقتصادي، وأن الاتفاق على خطة عمل لتعميق التفاعل الاقتصادي وتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية وصلت إلى مرحلتها النهائية.
وأكد بوتين أن بيلاروسيا ستصبح العضو العاشر في منظمة "شنغهاي" للتعاون خلال قمة أستانا في يوليو/تموز.
وأشار بوتين إلى أنه لا يمكن لأي دولة التأثير على التجارة والاستثمار المتبادلين بين روسيا وبيلاروسيا.
وقال بوتين إن "التجارة والاستثمار المتبادلين محميان من تأثير الدول الأخرى والاتجاهات السلبية في أسواق العملات العالمية".