بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا

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بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240524/بوتين-أنظمة-الدفاع-الروسية-والأسلحة-النووية-تغطي-بشكل-موثوق-حدود-روسيا-وبيلاروسيا-1089179847.html
بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا
بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية التكتيكية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T15:03+0000
2024-05-24T15:03+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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قال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات الروسية البيلاروسية: "تم نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات على الأراضي البيلاروسية، وأنظمة الدفاع الروسية الحديثة والأسلحة النووية التكتيكية، كل هذا يغطي بشكل موثوق الحدود الغربية لبلداننا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأكد بوتين أن روسيا أجرت بانتظام وتواصل إجراء مناورات لقوات الردع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.وأكد بوتين أن محطة الطاقة النووية البيلاروسية تعمل بكامل طاقتها، وأن روسيا ستساعد بيلاروسيا على تطوير صناعتها النووية الخاصة.وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان تنسيق الإجراءات على الساحة الدولية، وتتخذ الدولتان مواقف مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية والإقليمية.وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان التكامل الاقتصادي، وأن الاتفاق على خطة عمل لتعميق التفاعل الاقتصادي وتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية وصلت إلى مرحلتها النهائية.وأشار بوتين إلى أنه لا يمكن لأي دولة التأثير على التجارة والاستثمار المتبادلين بين روسيا وبيلاروسيا.وقال بوتين إن "التجارة والاستثمار المتبادلين محميان من تأثير الدول الأخرى والاتجاهات السلبية في أسواق العملات العالمية".
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-الغرب-يحاول-كبح-التطور-في-روسيا-وبيلاروسيا-لكن-ذلك-لن-يحدث-1089177618.html
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-يجري-مباحثات-مع-لوكاشينكو-في-مينسك-فيديو----1089171098.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا

15:03 GMT 24.05.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورزيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا.
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية التكتيكية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا.
قال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات الروسية البيلاروسية: "تم نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات على الأراضي البيلاروسية، وأنظمة الدفاع الروسية الحديثة والأسلحة النووية التكتيكية، كل هذا يغطي بشكل موثوق الحدود الغربية لبلداننا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وأكد بوتين أن روسيا أجرت بانتظام وتواصل إجراء مناورات لقوات الردع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.

أجرت روسيا وتجري بانتظام تدريبات للقوات النووية الاستراتيجية وقوات الردع النووية غير الاستراتيجية، والفرق الوحيد هو أنه بعد نشر جزء من الإمكانات النووية غير الاستراتيجية على أراضي بيلاروسيا، فإننا نجري ذلك مع حلفائنا البيلاروسيين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
بوتين: الغرب يحاول كبح التطور في روسيا وبيلاروسيا لكن ذلك لن يحدث
14:04 GMT
وأكد بوتين أن محطة الطاقة النووية البيلاروسية تعمل بكامل طاقتها، وأن روسيا ستساعد بيلاروسيا على تطوير صناعتها النووية الخاصة.

تعمل المحطة بكامل طاقتها، اليوم، وقد أنتجت وحدتاها أكثر من 30 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، ونحن بالتأكيد مصممون على مواصلة مساعدة الأصدقاء البيلاروسيين على تطوير صناعتهم النووية، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة. قطاعات التكنولوجيا، الرقمنة، الطب النووي، إنشاء أنظمة تخزين الطاقة.

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان تنسيق الإجراءات على الساحة الدولية، وتتخذ الدولتان مواقف مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية والإقليمية.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
بوتين يجري مباحثات مع لوكاشينكو في مينسك... فيديو
11:35 GMT
وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان التكامل الاقتصادي، وأن الاتفاق على خطة عمل لتعميق التفاعل الاقتصادي وتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وأكد بوتين أن بيلاروسيا ستصبح العضو العاشر في منظمة "شنغهاي" للتعاون خلال قمة أستانا في يوليو/تموز.

وأشار بوتين إلى أنه لا يمكن لأي دولة التأثير على التجارة والاستثمار المتبادلين بين روسيا وبيلاروسيا.
وقال بوتين إن "التجارة والاستثمار المتبادلين محميان من تأثير الدول الأخرى والاتجاهات السلبية في أسواق العملات العالمية".
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