https://sarabic.ae/20240524/بوتين-أنظمة-الدفاع-الروسية-والأسلحة-النووية-تغطي-بشكل-موثوق-حدود-روسيا-وبيلاروسيا-1089179847.html

بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا

بوتين: أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أنظمة الدفاع الروسية والأسلحة النووية التكتيكية تغطي بشكل موثوق حدود روسيا وبيلاروسيا. 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T15:03+0000

2024-05-24T15:03+0000

2024-05-24T15:03+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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قال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات الروسية البيلاروسية: "تم نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات على الأراضي البيلاروسية، وأنظمة الدفاع الروسية الحديثة والأسلحة النووية التكتيكية، كل هذا يغطي بشكل موثوق الحدود الغربية لبلداننا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأكد بوتين أن روسيا أجرت بانتظام وتواصل إجراء مناورات لقوات الردع الاستراتيجية وغير الاستراتيجية.وأكد بوتين أن محطة الطاقة النووية البيلاروسية تعمل بكامل طاقتها، وأن روسيا ستساعد بيلاروسيا على تطوير صناعتها النووية الخاصة.وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان تنسيق الإجراءات على الساحة الدولية، وتتخذ الدولتان مواقف مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية والإقليمية.وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان التكامل الاقتصادي، وأن الاتفاق على خطة عمل لتعميق التفاعل الاقتصادي وتقليل الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية وصلت إلى مرحلتها النهائية.وأشار بوتين إلى أنه لا يمكن لأي دولة التأثير على التجارة والاستثمار المتبادلين بين روسيا وبيلاروسيا.وقال بوتين إن "التجارة والاستثمار المتبادلين محميان من تأثير الدول الأخرى والاتجاهات السلبية في أسواق العملات العالمية".

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