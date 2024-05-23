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بوتين يعتزم مناقشة مع لوكاشينكو بمينسك القضايا الأمنية والتدريبات النووية غير الاستراتيجية
بوتين يعتزم مناقشة مع لوكاشينكو بمينسك القضايا الأمنية والتدريبات النووية غير الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتزم خلال زيارته إلى بيلاروس مناقشة القضايا الأمنية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، فضلا عن مشاركة الجانب... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T21:50+0000
2024-05-23T21:50+0000
2024-05-23T22:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو في مطار مينسك:" "لقد تم إنجاز الكثير[في العلاقة بين روسيا وبيلاروس ] من قبل زملائنا (أعضاء حكومتي بيلاروس وروسيا) مؤخرًا بمشاركتنا ودعمنا المباشر، سنناقش كل هذا اليوم وغدًا، بما في ذلك القضايا الأمنية التي توليها اهتمامًا كبيرًا..".وأشار بوتين إلى أنه يعتزم مناقشة مشاركة الجانب البيلاروسي في التدريبات بالأسلحة النووية غير الاستراتيجية.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروس، مساء يوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين.وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، وكان في استقباله نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان التدريبات المقبلة في مينسك لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
https://sarabic.ae/20240523/بوتين-يصل-إلى-بيلاروسيا-في-زيارة-رسمية-تستغرق-يومين-1089158984.html
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بوتين يعتزم مناقشة مع لوكاشينكو بمينسك القضايا الأمنية والتدريبات النووية غير الاستراتيجية
21:50 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 22:07 GMT 23.05.2024)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتزم خلال زيارته إلى بيلاروس مناقشة القضايا الأمنية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، فضلا عن مشاركة الجانب البيلاروسي في مناورات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
موسكو - سبوتنيك
. وأضاف بوتين خلال لقائه مع لوكاشينكو في مطار مينسك:" "لقد تم إنجاز الكثير[في العلاقة بين روسيا وبيلاروس ] من قبل زملائنا (أعضاء حكومتي بيلاروس وروسيا) مؤخرًا بمشاركتنا ودعمنا المباشر، سنناقش كل هذا اليوم وغدًا، بما في ذلك القضايا الأمنية التي توليها اهتمامًا كبيرًا..".
وأشار بوتين إلى أنه يعتزم مناقشة مشاركة الجانب البيلاروسي في التدريبات بالأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروس، مساء يوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، وكان في استقباله نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
.
ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان التدريبات المقبلة في مينسك لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.