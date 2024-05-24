بوتين يجري مباحثات مع لوكاشينكو في مينسك... فيديو
11:35 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 12:00 GMT 24.05.2024)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev/
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يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة البيلاروسية مينسك.
وأكد بوتين خلال اجتماعه مع لوكاشينكو، أن العمل داخل دولة الاتحاد يسير بشكل عام على مستوى جيد، ونتائج التنمية الاقتصادية تتحدث عن نفسها.
وقال بوتين: "بشكل عام العمل يسير بمستوى جيد، وإذا كنا نتحدث عن الاقتصاد فإن النتائج تتحدث عن نفسها".
وأوضح بوتين أنه لا توجد قضايا دون حل بين روسيا وبيلاروسيا في مختلف مجالات العمل.
📍بدء محادثات بين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في مينسك pic.twitter.com/mYlOf7ezTz— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 24, 2024
تم إبلاغنا بما يحدث في مجالات عمل محددة. بشكل عام، في رأيي، لا توجد قضايا لم يتم حلها، كما فهمت من التقارير.
وشكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على دعوته لزيارة مينسك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع الزهور على نصب النصر التذكاري في مينسك قبل المحادثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو pic.twitter.com/TziRcRDEZs— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 24, 2024
وقال: "ألكسندر غريغوريفيتش، أشكرك جزيل الشكر على الدعوة. أقول ذلك نيابة عن الفريق بأكمله".
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، مساء أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين.
وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، وكان في استقباله نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان التدريبات المقبلة في مينسك لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.