https://sarabic.ae/20240524/بوتين-يجري-مباحثات-مع-لوكاشينكو-في-مينسك-فيديو----1089171098.html

بوتين يجري مباحثات مع لوكاشينكو في مينسك... فيديو

بوتين يجري مباحثات مع لوكاشينكو في مينسك... فيديو

سبوتنيك عربي

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة البيلاروسية مينسك. 24.05.2024, سبوتنيك عربي

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روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وأكد بوتين خلال اجتماعه مع لوكاشينكو، أن العمل داخل دولة الاتحاد يسير بشكل عام على مستوى جيد، ونتائج التنمية الاقتصادية تتحدث عن نفسها.وقال بوتين: "بشكل عام العمل يسير بمستوى جيد، وإذا كنا نتحدث عن الاقتصاد فإن النتائج تتحدث عن نفسها".وأوضح بوتين أنه لا توجد قضايا دون حل بين روسيا وبيلاروسيا في مختلف مجالات العمل.وشكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على دعوته لزيارة مينسك.وقال: "ألكسندر غريغوريفيتش، أشكرك جزيل الشكر على الدعوة. أقول ذلك نيابة عن الفريق بأكمله".ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، مساء أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين.وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، وكان في استقباله نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان التدريبات المقبلة في مينسك لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

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