بوتين يجري مباحثات مع لوكاشينكو في مينسك... فيديو

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الدفاع الروسية: 67 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الأسبوع
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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بوتين يجري مباحثات مع لوكاشينكو في مينسك... فيديو
بوتين يجري مباحثات مع لوكاشينكو في مينسك... فيديو
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة البيلاروسية مينسك. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T11:35+0000
2024-05-24T12:00+0000
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وأكد بوتين خلال اجتماعه مع لوكاشينكو، أن العمل داخل دولة الاتحاد يسير بشكل عام على مستوى جيد، ونتائج التنمية الاقتصادية تتحدث عن نفسها.وقال بوتين: "بشكل عام العمل يسير بمستوى جيد، وإذا كنا نتحدث عن الاقتصاد فإن النتائج تتحدث عن نفسها".وأوضح بوتين أنه لا توجد قضايا دون حل بين روسيا وبيلاروسيا في مختلف مجالات العمل.وشكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على دعوته لزيارة مينسك.وقال: "ألكسندر غريغوريفيتش، أشكرك جزيل الشكر على الدعوة. أقول ذلك نيابة عن الفريق بأكمله".ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، مساء أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين.وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، وكان في استقباله نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان التدريبات المقبلة في مينسك لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
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العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

بوتين يجري مباحثات مع لوكاشينكو في مينسك... فيديو

11:35 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 12:00 GMT 24.05.2024)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مباحثات مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في العاصمة البيلاروسية مينسك.
وأكد بوتين خلال اجتماعه مع لوكاشينكو، أن العمل داخل دولة الاتحاد يسير بشكل عام على مستوى جيد، ونتائج التنمية الاقتصادية تتحدث عن نفسها.
وقال بوتين: "بشكل عام العمل يسير بمستوى جيد، وإذا كنا نتحدث عن الاقتصاد فإن النتائج تتحدث عن نفسها".
وأوضح بوتين أنه لا توجد قضايا دون حل بين روسيا وبيلاروسيا في مختلف مجالات العمل.

تم إبلاغنا بما يحدث في مجالات عمل محددة. بشكل عام، في رأيي، لا توجد قضايا لم يتم حلها، كما فهمت من التقارير.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدخل حفل التنصيب في الكرملين 7 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
بوتين يعتزم مناقشة القضايا الأمنية والتدريبات النووية غير الاستراتيجية مع لوكاشينكو
أمس, 21:50 GMT
وشكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على دعوته لزيارة مينسك.
وقال: "ألكسندر غريغوريفيتش، أشكرك جزيل الشكر على الدعوة. أقول ذلك نيابة عن الفريق بأكمله".
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، مساء أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين.
وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، وكان في استقباله نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان التدريبات المقبلة في مينسك لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
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