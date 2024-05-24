بوتين: الغرب يحاول كبح التطور في روسيا وبيلاروسيا لكن ذلك لن يحدث
14:04 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 15:03 GMT 24.05.2024)
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن المجتمع الغربي معادٍ ويحاول كبح تطور بيلاروسيا وروسيا، لكن ذلك لم ينجح ولن يحدث.
وقال بوتين خلال لقاء مع الرئيس البيلاروسي بصيغة موسعة: "الاتجاه الذي اختاره المجتمع الغربي فيما يتعلق بكل من بيلاروسيا وروسيا، العداء غير المشروط، ومحاولات تقييد تنميتنا، والإضرار بسيادتنا، لم ينجح أي شيء في هذا الصدد حتى الآن، وأنا متأكد من أنه لن ينجح شيء".
وأشار بوتين إلى أن القضايا الأمنية تتطلب اهتمام روسيا وبيلاروسيا وهي دائما ضمن الحسابات.
هناك مجال آخر مهم للغاية في الظروف الحديثة، ضمان الدفاع والأمن، لكن هذه دائمًا مسائل تقع في مجال رؤية رئيس بيلاروسيا ورؤيتي، وأنا وزملائي من كلا الجانبين نتعامل دائمًا مع هذا الأمر، خاصة في الآونة الأخيرة".
وأكد الرئيس بوتين أن بيلاروسيا "حليف موثوق وشريك استراتيجي ولدينا علاقات أخوية".
وأوضح بوتين أن العقوبات تخلق مشكلات معينة لروسيا، فهي ملموسة، لكنها تخلق أيضًا فرصًا للتنمية.
وقال: "فيما يتعلق بما يسمى بالعقوبات، تم فرض عدد أكبر منها ضد روسيا، مقارنة بأي بلد آخر في العالم، 16 ألفًا (عقوبة) مختلفة، إنهم يخلقون مشاكل معينة، بالطبع، نراها ونشعر بها، لكنهم أيضًا يخلقون لنا فرصًا معينة للتطور".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع الزهور على نصب النصر التذكاري في مينسك قبل المحادثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو pic.twitter.com/TziRcRDEZs— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 24, 2024
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك وموسكو، رغم كل شيء، تواصلان مسار تعزيز التكامل ودعم بعضهما بعضا على الأصعدة كافة.
وقال لوكاشينكو: "على الرغم من كل شيء، تظل مينسك وموسكو ملتزمتين بتعزيز التكامل. نحن ندعم وسندعم بعضنا بعضا في جميع المجالات".
ناقشنا خيارات الاستجابة للمخاطر والتهديدات الناشئة قرب حدود دولة الاتحاد (روسيا - بيلاروسيا).
وأضاف أنهما (الرئيسان) تطرقا أيضا إلى الوضع الدولي.
📍بدء محادثات بين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في مينسك pic.twitter.com/mYlOf7ezTz— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 24, 2024
وأكد لوكاشينكو أن الجانب البيلاروسي يريد العمل بشكل أوثق مع الشركات الحكومية في روسيا الاتحادية والانضمام إلى تنفيذ المشاريع الاستثمارية الروسية.
وقال لوكاشينكو: "لقد تبادلنا للتو وجهات النظر بشكل محدود حول الموضوعات الأكثر حساسية في جدول الأعمال الثنائي، التي تعتمد عليها حالة الاقتصاد والتنمية المستقرة لدولتينا".
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، مساء أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين.
وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، وكان في استقباله نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان التدريبات المقبلة في مينسك لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.