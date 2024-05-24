https://sarabic.ae/20240524/بوتين-الغرب-يحاول-كبح-التطور-في-روسيا-وبيلاروسيا-لكن-ذلك-لن-يحدث-1089177618.html

بوتين: الغرب يحاول كبح التطور في روسيا وبيلاروسيا لكن ذلك لن يحدث

بوتين: الغرب يحاول كبح التطور في روسيا وبيلاروسيا لكن ذلك لن يحدث

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن المجتمع الغربي معادٍ ويحاول كبح تطور بيلاروسيا وروسيا، لكن ذلك لم ينجح ولن يحدث. 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T14:04+0000

2024-05-24T14:04+0000

2024-05-24T15:03+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال لقاء مع الرئيس البيلاروسي بصيغة موسعة: "الاتجاه الذي اختاره المجتمع الغربي فيما يتعلق بكل من بيلاروسيا وروسيا، العداء غير المشروط، ومحاولات تقييد تنميتنا، والإضرار بسيادتنا، لم ينجح أي شيء في هذا الصدد حتى الآن، وأنا متأكد من أنه لن ينجح شيء".وأشار بوتين إلى أن القضايا الأمنية تتطلب اهتمام روسيا وبيلاروسيا وهي دائما ضمن الحسابات.وأكد الرئيس بوتين أن بيلاروسيا "حليف موثوق وشريك استراتيجي ولدينا علاقات أخوية".وأوضح بوتين أن العقوبات تخلق مشكلات معينة لروسيا، فهي ملموسة، لكنها تخلق أيضًا فرصًا للتنمية.وقال: "فيما يتعلق بما يسمى بالعقوبات، تم فرض عدد أكبر منها ضد روسيا، مقارنة بأي بلد آخر في العالم، 16 ألفًا (عقوبة) مختلفة، إنهم يخلقون مشاكل معينة، بالطبع، نراها ونشعر بها، لكنهم أيضًا يخلقون لنا فرصًا معينة للتطور".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك وموسكو، رغم كل شيء، تواصلان مسار تعزيز التكامل ودعم بعضهما بعضا على الأصعدة كافة.وقال لوكاشينكو: "على الرغم من كل شيء، تظل مينسك وموسكو ملتزمتين بتعزيز التكامل. نحن ندعم وسندعم بعضنا بعضا في جميع المجالات". وأضاف أنهما (الرئيسان) تطرقا أيضا إلى الوضع الدولي.وأكد لوكاشينكو أن الجانب البيلاروسي يريد العمل بشكل أوثق مع الشركات الحكومية في روسيا الاتحادية والانضمام إلى تنفيذ المشاريع الاستثمارية الروسية.ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، مساء أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين.وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، وكان في استقباله نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان التدريبات المقبلة في مينسك لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

https://sarabic.ae/20240524/بوتين-يجري-مباحثات-مع-لوكاشينكو-في-مينسك-فيديو----1089171098.html

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