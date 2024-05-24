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بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20240524/بوتين-الغرب-يحاول-كبح-التطور-في-روسيا-وبيلاروسيا-لكن-ذلك-لن-يحدث-1089177618.html
بوتين: الغرب يحاول كبح التطور في روسيا وبيلاروسيا لكن ذلك لن يحدث
بوتين: الغرب يحاول كبح التطور في روسيا وبيلاروسيا لكن ذلك لن يحدث
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن المجتمع الغربي معادٍ ويحاول كبح تطور بيلاروسيا وروسيا، لكن ذلك لم ينجح ولن يحدث. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T14:04+0000
2024-05-24T15:03+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال لقاء مع الرئيس البيلاروسي بصيغة موسعة: "الاتجاه الذي اختاره المجتمع الغربي فيما يتعلق بكل من بيلاروسيا وروسيا، العداء غير المشروط، ومحاولات تقييد تنميتنا، والإضرار بسيادتنا، لم ينجح أي شيء في هذا الصدد حتى الآن، وأنا متأكد من أنه لن ينجح شيء".وأشار بوتين إلى أن القضايا الأمنية تتطلب اهتمام روسيا وبيلاروسيا وهي دائما ضمن الحسابات.وأكد الرئيس بوتين أن بيلاروسيا "حليف موثوق وشريك استراتيجي ولدينا علاقات أخوية".وأوضح بوتين أن العقوبات تخلق مشكلات معينة لروسيا، فهي ملموسة، لكنها تخلق أيضًا فرصًا للتنمية.وقال: "فيما يتعلق بما يسمى بالعقوبات، تم فرض عدد أكبر منها ضد روسيا، مقارنة بأي بلد آخر في العالم، 16 ألفًا (عقوبة) مختلفة، إنهم يخلقون مشاكل معينة، بالطبع، نراها ونشعر بها، لكنهم أيضًا يخلقون لنا فرصًا معينة للتطور".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك وموسكو، رغم كل شيء، تواصلان مسار تعزيز التكامل ودعم بعضهما بعضا على الأصعدة كافة.وقال لوكاشينكو: "على الرغم من كل شيء، تظل مينسك وموسكو ملتزمتين بتعزيز التكامل. نحن ندعم وسندعم بعضنا بعضا في جميع المجالات". وأضاف أنهما (الرئيسان) تطرقا أيضا إلى الوضع الدولي.وأكد لوكاشينكو أن الجانب البيلاروسي يريد العمل بشكل أوثق مع الشركات الحكومية في روسيا الاتحادية والانضمام إلى تنفيذ المشاريع الاستثمارية الروسية.ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، مساء أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين.وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، وكان في استقباله نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان التدريبات المقبلة في مينسك لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
https://sarabic.ae/20240524/بوتين-يجري-مباحثات-مع-لوكاشينكو-في-مينسك-فيديو----1089171098.html
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روسيا

بوتين: الغرب يحاول كبح التطور في روسيا وبيلاروسيا لكن ذلك لن يحدث

14:04 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 15:03 GMT 24.05.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورزيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا.
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن المجتمع الغربي معادٍ ويحاول كبح تطور بيلاروسيا وروسيا، لكن ذلك لم ينجح ولن يحدث.
وقال بوتين خلال لقاء مع الرئيس البيلاروسي بصيغة موسعة: "الاتجاه الذي اختاره المجتمع الغربي فيما يتعلق بكل من بيلاروسيا وروسيا، العداء غير المشروط، ومحاولات تقييد تنميتنا، والإضرار بسيادتنا، لم ينجح أي شيء في هذا الصدد حتى الآن، وأنا متأكد من أنه لن ينجح شيء".
وأشار بوتين إلى أن القضايا الأمنية تتطلب اهتمام روسيا وبيلاروسيا وهي دائما ضمن الحسابات.

هناك مجال آخر مهم للغاية في الظروف الحديثة، ضمان الدفاع والأمن، لكن هذه دائمًا مسائل تقع في مجال رؤية رئيس بيلاروسيا ورؤيتي، وأنا وزملائي من كلا الجانبين نتعامل دائمًا مع هذا الأمر، خاصة في الآونة الأخيرة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد الرئيس بوتين أن بيلاروسيا "حليف موثوق وشريك استراتيجي ولدينا علاقات أخوية".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
بوتين يجري مباحثات مع لوكاشينكو في مينسك... فيديو
11:35 GMT
وأوضح بوتين أن العقوبات تخلق مشكلات معينة لروسيا، فهي ملموسة، لكنها تخلق أيضًا فرصًا للتنمية.
وقال: "فيما يتعلق بما يسمى بالعقوبات، تم فرض عدد أكبر منها ضد روسيا، مقارنة بأي بلد آخر في العالم، 16 ألفًا (عقوبة) مختلفة، إنهم يخلقون مشاكل معينة، بالطبع، نراها ونشعر بها، لكنهم أيضًا يخلقون لنا فرصًا معينة للتطور".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك وموسكو، رغم كل شيء، تواصلان مسار تعزيز التكامل ودعم بعضهما بعضا على الأصعدة كافة.
وقال لوكاشينكو: "على الرغم من كل شيء، تظل مينسك وموسكو ملتزمتين بتعزيز التكامل. نحن ندعم وسندعم بعضنا بعضا في جميع المجالات".

ناقشنا خيارات الاستجابة للمخاطر والتهديدات الناشئة قرب حدود دولة الاتحاد (روسيا - بيلاروسيا).

لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي
ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي
وأضاف أنهما (الرئيسان) تطرقا أيضا إلى الوضع الدولي.
وأكد لوكاشينكو أن الجانب البيلاروسي يريد العمل بشكل أوثق مع الشركات الحكومية في روسيا الاتحادية والانضمام إلى تنفيذ المشاريع الاستثمارية الروسية.

وقال لوكاشينكو: "لقد تبادلنا للتو وجهات النظر بشكل محدود حول الموضوعات الأكثر حساسية في جدول الأعمال الثنائي، التي تعتمد عليها حالة الاقتصاد والتنمية المستقرة لدولتينا".

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا، مساء أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين.
وهبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار مينسك، وكان في استقباله نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان التدريبات المقبلة في مينسك لاختبار استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
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