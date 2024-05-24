الخارجية الأمريكية: الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمة يوليو

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بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
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13:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240524/الخارجية-الأمريكية-الناتو-لا-يعتزم-دعوة-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الحلف-في-قمة-يوليو-1089182060.html
الخارجية الأمريكية: الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمة يوليو
الخارجية الأمريكية: الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمة يوليو
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، جيمس أوبراين، اليوم الجمعة، أن الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا إلى الحلف خلال القمة المقبلة بواشنطن في... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T16:23+0000
2024-05-24T16:23+0000
روسيا
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وقال أوبراين تعليقا على قمة الناتو المرتقبة في العاصمة الأمريكية: "لا نتوقع أن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".وأوضح أوبراين أنه خلال القمة المقبلة، يعتزم الحلفاء إظهار "دعم كبير فيما يتعلق بأوكرانيا".ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة".وفي القمة الليتوانية للحلف، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد "حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.وفي الوقت ذاته، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت عليه كييف، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ضد روسيا.وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sarabic.ae/20240524/مدير-الأمن-الفيدرالي-الروسي-الناتو-يسهل-نقل-الإرهابيين-إلى-أوكرانيا-1089162543.html
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روسيا
روسيا

الخارجية الأمريكية: الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمة يوليو

16:23 GMT 24.05.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، جيمس أوبراين، اليوم الجمعة، أن الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا إلى الحلف خلال القمة المقبلة بواشنطن في تموز/ يوليو.
وقال أوبراين تعليقا على قمة الناتو المرتقبة في العاصمة الأمريكية: "لا نتوقع أن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".
وأوضح أوبراين أنه خلال القمة المقبلة، يعتزم الحلفاء إظهار "دعم كبير فيما يتعلق بأوكرانيا".
ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
مدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يسهل نقل الإرهابيين إلى أوكرانيا
06:49 GMT
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة".
وفي القمة الليتوانية للحلف، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد "حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.
وفي الوقت ذاته، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت عليه كييف، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ضد روسيا.
وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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