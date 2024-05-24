https://sarabic.ae/20240524/الخارجية-الأمريكية-الناتو-لا-يعتزم-دعوة-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الحلف-في-قمة-يوليو-1089182060.html
الخارجية الأمريكية: الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمة يوليو
الخارجية الأمريكية: الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمة يوليو
سبوتنيك عربي
أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، جيمس أوبراين، اليوم الجمعة، أن الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا إلى الحلف خلال القمة المقبلة بواشنطن في... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T16:23+0000
2024-05-24T16:23+0000
2024-05-24T16:23+0000
روسيا
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وقال أوبراين تعليقا على قمة الناتو المرتقبة في العاصمة الأمريكية: "لا نتوقع أن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".وأوضح أوبراين أنه خلال القمة المقبلة، يعتزم الحلفاء إظهار "دعم كبير فيما يتعلق بأوكرانيا".ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة".وفي القمة الليتوانية للحلف، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد "حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.وفي الوقت ذاته، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت عليه كييف، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ضد روسيا.وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sarabic.ae/20240524/مدير-الأمن-الفيدرالي-الروسي-الناتو-يسهل-نقل-الإرهابيين-إلى-أوكرانيا-1089162543.html
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روسيا
الخارجية الأمريكية: الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في قمة يوليو
أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، جيمس أوبراين، اليوم الجمعة، أن الناتو لا يعتزم دعوة أوكرانيا إلى الحلف خلال القمة المقبلة بواشنطن في تموز/ يوليو.
وقال أوبراين تعليقا على قمة الناتو المرتقبة في العاصمة الأمريكية: "لا نتوقع أن تتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".
وأوضح أوبراين أنه خلال القمة المقبلة، يعتزم الحلفاء إظهار "دعم كبير فيما يتعلق بأوكرانيا".
ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في الفترة من 9 إلى 11 يوليو.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو
على وجه السرعة".
وفي القمة الليتوانية للحلف، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد "حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"
دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.
وفي الوقت ذاته، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت عليه كييف، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ضد روسيا.
وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.