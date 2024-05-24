https://sarabic.ae/20240524/مدير-الأمن-الفيدرالي-الروسي-الناتو-يسهل-نقل-الإرهابيين-إلى-أوكرانيا-1089162543.html

مدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يسهل نقل الإرهابيين إلى أوكرانيا

مدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يسهل نقل الإرهابيين إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، بأن كييف، وتحت ضغط مباشر من رعاتها الغربيين، تحبط أي مبادرات دولية بناءة للتوصل إلى تسوية سلمية،... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T06:49+0000

2024-05-24T06:49+0000

2024-05-24T06:49+0000

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وقال بورتنيكوف، في اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، في العاصمة القرغيزية بيشكيك: "أود أن أؤكد، على وجه الخصوص، أن أوكرانيا تحبط باستمرار أي مبادرات دولية بناءة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع تحت ضغط مباشر من رعاتها الغربيين".وأضاف: "وبدلاً من ذلك، فإنهم يكررون ما يسمى بصيغ السلام المصطنعة غير القابلة للتطبيق".وأردف بورتنيكوف، قائلا: "لقد تحولت السلطات الأوكرانية إلى الرعب التام بسبب عدم وجود إمكانيات واقعية لتحقيق أهدافها في ساحة المعركة. هناك قصف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الروسية، ويجري تنفيذ غارات تخريبية في مناطقنا الحدودية".وأوضح بورتنيكوف أنه تم بالفعل توقيف أكثر من 20 شخصا متورطا في الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" بمقاطعة موسكو، بما في ذلك الجناة المباشرين والمتواطئين معهم، مشيرًا إلى أن "التحقيق مستمر، والمخابرات العسكرية الأوكرانية مرتبطة بشكل مباشر بالهجوم الإرهابي".وأشار إلى أن "أجهزة المخابرات الأوكرانية، تقوم بأعمال تجنيد نشطة لإشراك الشباب والمراهقين في الأنشطة الإرهابية من خلال الترويج لتشكيلات قومية مؤيدة لأوكرانيا على الشبكات الاجتماعية".

https://sarabic.ae/20240520/محلل-سياسي-إرسال-الناتو-مدربين-عسكريين-إلى-أوكراينا-يجر-الغرب-إلى-حرب-مع-روسيا-1089021610.html

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