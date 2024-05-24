مدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يسهل نقل الإرهابيين إلى أوكرانيا

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
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البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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30 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
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مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يسهل نقل الإرهابيين إلى أوكرانيا
مدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يسهل نقل الإرهابيين إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، بأن كييف، وتحت ضغط مباشر من رعاتها الغربيين، تحبط أي مبادرات دولية بناءة للتوصل إلى تسوية سلمية،... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T06:49+0000
2024-05-24T06:49+0000
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وقال بورتنيكوف، في اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، في العاصمة القرغيزية بيشكيك: "أود أن أؤكد، على وجه الخصوص، أن أوكرانيا تحبط باستمرار أي مبادرات دولية بناءة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع تحت ضغط مباشر من رعاتها الغربيين".وأضاف: "وبدلاً من ذلك، فإنهم يكررون ما يسمى بصيغ السلام المصطنعة غير القابلة للتطبيق".وأردف بورتنيكوف، قائلا: "لقد تحولت السلطات الأوكرانية إلى الرعب التام بسبب عدم وجود إمكانيات واقعية لتحقيق أهدافها في ساحة المعركة. هناك قصف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الروسية، ويجري تنفيذ غارات تخريبية في مناطقنا الحدودية".وأوضح بورتنيكوف أنه تم بالفعل توقيف أكثر من 20 شخصا متورطا في الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" بمقاطعة موسكو، بما في ذلك الجناة المباشرين والمتواطئين معهم، مشيرًا إلى أن "التحقيق مستمر، والمخابرات العسكرية الأوكرانية مرتبطة بشكل مباشر بالهجوم الإرهابي".وأشار إلى أن "أجهزة المخابرات الأوكرانية، تقوم بأعمال تجنيد نشطة لإشراك الشباب والمراهقين في الأنشطة الإرهابية من خلال الترويج لتشكيلات قومية مؤيدة لأوكرانيا على الشبكات الاجتماعية".
https://sarabic.ae/20240520/محلل-سياسي-إرسال-الناتو-مدربين-عسكريين-إلى-أوكراينا-يجر-الغرب-إلى-حرب-مع-روسيا-1089021610.html
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العالم, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا

مدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يسهل نقل الإرهابيين إلى أوكرانيا

06:49 GMT 24.05.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENأعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، بأن كييف، وتحت ضغط مباشر من رعاتها الغربيين، تحبط أي مبادرات دولية بناءة للتوصل إلى تسوية سلمية، وبدلاً من ذلك تكرر "صيغ السلام" غير القابلة للتنفيذ.
وقال بورتنيكوف، في اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، في العاصمة القرغيزية بيشكيك: "أود أن أؤكد، على وجه الخصوص، أن أوكرانيا تحبط باستمرار أي مبادرات دولية بناءة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع تحت ضغط مباشر من رعاتها الغربيين".
وأضاف: "وبدلاً من ذلك، فإنهم يكررون ما يسمى بصيغ السلام المصطنعة غير القابلة للتطبيق".

وتابع: "نسجل النقل الجماعي المستمر للمرتزقة والمسلحين من المنظمات الإرهابية الدولية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان إلى أوكرانيا بمساعدة دول الناتو، ويُستخدم بعضهم لمزيد من التوسع الإرهابي في منطقة الكومنولث".

وأردف بورتنيكوف، قائلا: "لقد تحولت السلطات الأوكرانية إلى الرعب التام بسبب عدم وجود إمكانيات واقعية لتحقيق أهدافها في ساحة المعركة. هناك قصف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الروسية، ويجري تنفيذ غارات تخريبية في مناطقنا الحدودية".
جندي من القوات المسلحة البريطانية خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
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وأوضح بورتنيكوف أنه تم بالفعل توقيف أكثر من 20 شخصا متورطا في الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" بمقاطعة موسكو، بما في ذلك الجناة المباشرين والمتواطئين معهم، مشيرًا إلى أن "التحقيق مستمر، والمخابرات العسكرية الأوكرانية مرتبطة بشكل مباشر بالهجوم الإرهابي".
وأشار إلى أن "أجهزة المخابرات الأوكرانية، تقوم بأعمال تجنيد نشطة لإشراك الشباب والمراهقين في الأنشطة الإرهابية من خلال الترويج لتشكيلات قومية مؤيدة لأوكرانيا على الشبكات الاجتماعية".
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