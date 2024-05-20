https://sarabic.ae/20240520/الصين-تعلن-أنها-لم-تزود-أيا-من-طرفي-النزاع-في-أوكرانيا-بالسلاح-لعدم-إطالة-أمد-الأزمة-1089040262.html

الصين تعلن أنها لم تزود أيا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح لعدم إطالة أمد الأزمة

الصين تعلن أنها لم تزود أيا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح لعدم إطالة أمد الأزمة

سبوتنيك عربي

أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، اليوم الاثنين، أن الصين لم تزود أيًا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالأسلحة، مشيرًا إلى أنه على عكس... 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T17:17+0000

2024-05-20T17:17+0000

2024-05-20T17:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال شينغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الصين ليست هي المنشئ أو الطرف في الأزمة الأوكرانية. (نحن) لم نقدم أسلحة لأي من أطراف الصراع. وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعمد إطالة أمد القتال، فإننا لن نفعل ذلك ولن نستفيد من الأزمة الأوكرانية".وقد صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الامريكية تشانغ جيون، في وقت سابق، بأنه يتعين على المجتمع الدولي العمل معا لإيجاد حل عادل ومعقول حتى يتسنى تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا وتحقيق السلام.وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في أضرار لا تحصى، وأن الأولوية الأكثر إلحاحًا تتمثل في وقف الأعمال العدائية وإطلاق محادثات سلام واستعادة السلام.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكيالخارجية الروسية: لا "صيغة زيلينسكي" ولا "التجمعات" الدولية المبنية عليها ستكون مخرجا لكييف

https://sarabic.ae/20240520/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-يجب-الأخذ-في-الاعتبار-أن-اليوم-هو-نهاية-ولاية-زيلينسكي-1089039460.html

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