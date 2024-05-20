https://sarabic.ae/20240520/الصين-تعلن-أنها-لم-تزود-أيا-من-طرفي-النزاع-في-أوكرانيا-بالسلاح-لعدم-إطالة-أمد-الأزمة-1089040262.html
الصين تعلن أنها لم تزود أيا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح لعدم إطالة أمد الأزمة
الصين تعلن أنها لم تزود أيا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح لعدم إطالة أمد الأزمة
سبوتنيك عربي
أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، اليوم الاثنين، أن الصين لم تزود أيًا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالأسلحة، مشيرًا إلى أنه على عكس... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T17:17+0000
2024-05-20T17:17+0000
2024-05-20T17:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شينغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الصين ليست هي المنشئ أو الطرف في الأزمة الأوكرانية. (نحن) لم نقدم أسلحة لأي من أطراف الصراع. وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعمد إطالة أمد القتال، فإننا لن نفعل ذلك ولن نستفيد من الأزمة الأوكرانية".وقد صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الامريكية تشانغ جيون، في وقت سابق، بأنه يتعين على المجتمع الدولي العمل معا لإيجاد حل عادل ومعقول حتى يتسنى تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا وتحقيق السلام.وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في أضرار لا تحصى، وأن الأولوية الأكثر إلحاحًا تتمثل في وقف الأعمال العدائية وإطلاق محادثات سلام واستعادة السلام.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكيالخارجية الروسية: لا "صيغة زيلينسكي" ولا "التجمعات" الدولية المبنية عليها ستكون مخرجا لكييف
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روسيا
الصين تعلن أنها لم تزود أيا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح لعدم إطالة أمد الأزمة
أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، اليوم الاثنين، أن الصين لم تزود أيًا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالأسلحة، مشيرًا إلى أنه على عكس الولايات المتحدة، لن تسهم الصين في إطالة أمد الأزمة.
وقال شينغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الصين ليست هي المنشئ أو الطرف في الأزمة الأوكرانية. (نحن) لم نقدم أسلحة لأي من أطراف الصراع. وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعمد إطالة أمد القتال، فإننا لن نفعل ذلك ولن نستفيد من الأزمة الأوكرانية".
وشددت الحكومة الصينية دائما على موقفها الثابت إلى بذل جهود دولية باتجاه حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
وقد صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الامريكية تشانغ جيون، في وقت سابق، بأنه يتعين على المجتمع الدولي العمل معا لإيجاد حل عادل ومعقول حتى يتسنى تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا وتحقيق السلام.
ووجه جيون هذا النداء في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي عقد ليتزامن مع الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في أضرار لا تحصى، وأن الأولوية الأكثر إلحاحًا تتمثل في وقف الأعمال العدائية وإطلاق محادثات سلام واستعادة السلام.