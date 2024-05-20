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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240520/الصين-تعلن-أنها-لم-تزود-أيا-من-طرفي-النزاع-في-أوكرانيا-بالسلاح-لعدم-إطالة-أمد-الأزمة-1089040262.html
الصين تعلن أنها لم تزود أيا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح لعدم إطالة أمد الأزمة
الصين تعلن أنها لم تزود أيا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح لعدم إطالة أمد الأزمة
سبوتنيك عربي
أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، اليوم الاثنين، أن الصين لم تزود أيًا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالأسلحة، مشيرًا إلى أنه على عكس... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T17:17+0000
2024-05-20T17:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شينغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الصين ليست هي المنشئ أو الطرف في الأزمة الأوكرانية. (نحن) لم نقدم أسلحة لأي من أطراف الصراع. وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعمد إطالة أمد القتال، فإننا لن نفعل ذلك ولن نستفيد من الأزمة الأوكرانية".وقد صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الامريكية تشانغ جيون، في وقت سابق، بأنه يتعين على المجتمع الدولي العمل معا لإيجاد حل عادل ومعقول حتى يتسنى تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا وتحقيق السلام.وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في أضرار لا تحصى، وأن الأولوية الأكثر إلحاحًا تتمثل في وقف الأعمال العدائية وإطلاق محادثات سلام واستعادة السلام.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكيالخارجية الروسية: لا "صيغة زيلينسكي" ولا "التجمعات" الدولية المبنية عليها ستكون مخرجا لكييف
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الصين تعلن أنها لم تزود أيا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح لعدم إطالة أمد الأزمة

17:17 GMT 20.05.2024
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
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أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، اليوم الاثنين، أن الصين لم تزود أيًا من طرفي النزاع في أوكرانيا بالأسلحة، مشيرًا إلى أنه على عكس الولايات المتحدة، لن تسهم الصين في إطالة أمد الأزمة.
وقال شينغ شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الصين ليست هي المنشئ أو الطرف في الأزمة الأوكرانية. (نحن) لم نقدم أسلحة لأي من أطراف الصراع. وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعمد إطالة أمد القتال، فإننا لن نفعل ذلك ولن نستفيد من الأزمة الأوكرانية".
وشددت الحكومة الصينية دائما على موقفها الثابت إلى بذل جهود دولية باتجاه حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: يجب الأخذ في الاعتبار أن اليوم هو نهاية ولاية زيلينسكي
16:37 GMT
وقد صرح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الامريكية تشانغ جيون، في وقت سابق، بأنه يتعين على المجتمع الدولي العمل معا لإيجاد حل عادل ومعقول حتى يتسنى تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا وتحقيق السلام.
ووجه جيون هذا النداء في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي عقد ليتزامن مع الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية تسببت في أضرار لا تحصى، وأن الأولوية الأكثر إلحاحًا تتمثل في وقف الأعمال العدائية وإطلاق محادثات سلام واستعادة السلام.
جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
الخارجية الروسية: لا "صيغة زيلينسكي" ولا "التجمعات" الدولية المبنية عليها ستكون مخرجا لكييف
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