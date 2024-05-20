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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240520/الخارجية-الروسية-لا-صيغة-زيلينسكي-ولا-التجمعات-الدولية-المبنية-عليها-ستكون-مخرجا-لكييف-1089028507.html
الخارجية الروسية: لا "صيغة زيلينسكي" ولا "التجمعات" الدولية المبنية عليها ستكون مخرجا لكييف
الخارجية الروسية: لا "صيغة زيلينسكي" ولا "التجمعات" الدولية المبنية عليها ستكون مخرجا لكييف
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "صيغة زيلينسكي" و"اللقاءات" الدولية المستندة إليها لن تكون وسيلة للخروج من المأزق بالنسبة... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T12:57+0000
2024-05-20T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت زاخاروفا في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أن "من يخدعون بهذه "الصيغة" أنفسهم أم الشعب الأوكراني؟ لن تكون "صيغة زيلينسكي" والتجمعات الدولية المستندة إليها وسيلة للخروج من المأزق بالنسبة لنظام كييف، لكنها لن تؤدي إلا إلى تفاقمها على ما يبدو، إنهم يتوقعون أنه مع قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا سيكونون قادرين على جمع المزيد من الأوكرانيين الذين سيسدون معهم الثغرات في سفينتهم الغارقة".وفي وقت سابق، قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسندر ليتفينينكو، إن أوكرانيا تدرك أن الصراع يجب أن ينتهي بالمفاوضات.وتستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولن تكون روسيا حاضرة، لكن من المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 120 رئيس دولة.وصرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
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الخارجية الروسية: لا "صيغة زيلينسكي" ولا "التجمعات" الدولية المبنية عليها ستكون مخرجا لكييف

12:57 GMT 20.05.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "صيغة زيلينسكي" و"اللقاءات" الدولية المستندة إليها لن تكون وسيلة للخروج من المأزق بالنسبة لنظام كييف، لكنها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
وأضافت زاخاروفا في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أن "من يخدعون بهذه "الصيغة" أنفسهم أم الشعب الأوكراني؟ لن تكون "صيغة زيلينسكي" والتجمعات الدولية المستندة إليها وسيلة للخروج من المأزق بالنسبة لنظام كييف، لكنها لن تؤدي إلا إلى تفاقمها على ما يبدو، إنهم يتوقعون أنه مع قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا سيكونون قادرين على جمع المزيد من الأوكرانيين الذين سيسدون معهم الثغرات في سفينتهم الغارقة".
وتابعت زاخاروفا: "إن المفاوضات ليست رحلة محكوم عليها بالفشل إلى جنيف، بل هي عمل شاق يقوم على المسؤولية، والوعي بالواقع، واحترام القانون الدولي، وما إلى ذلك".
وفي وقت سابق، قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسندر ليتفينينكو، إن أوكرانيا تدرك أن الصراع يجب أن ينتهي بالمفاوضات.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
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وتستضيف سويسرا مؤتمرا للسلام حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولن تكون روسيا حاضرة، لكن من المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 120 رئيس دولة.
وصرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.

بدوره، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، لكن من الضروري فهم صيغة السلام التي ستتم مناقشتها في القمة في سويسرا.

وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.
ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
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