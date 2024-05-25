https://sarabic.ae/20240525/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-بايدن-لن-يارك-في-قمة-السلام-في-سويسرا-1089202987.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق: بايدن لن يشارك في "قمة السلام" في سويسرا
مستشار رئاسي أوكراني سابق: بايدن لن يشارك في "قمة السلام" في سويسرا
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الأوكراني السابق أوليغ سوسكين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يذهب إلى "قمة السلام" في سويسرا حتى لا يشارك في إضفاء الشرعية على فلاديمير زيلينسكي. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T15:40+0000
2024-05-25T15:40+0000
2024-05-25T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف سوسكين على موقع يوتيوب، أنه "في جوهر الأمر، يريد زيلينسكي أن يحصل على الشرعية من قبل قادة الدولة، ولقد اشتمت الولايات المتحدة بالفعل هذا الأمر، ويدرك بايدن أنه لا يستطيع ارتكاب خطأ، لأن منافسيه (في السباق الانتخابي) سيبدأون على الفور في استغلال هذا الأمر". وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن موسكو تنطلق من حقيقة أن شرعية فلاديمير زيلينسكي قد انتهت، وأشار إلى أن روسيا، عند استئناف المفاوضات مع كييف، تحتاج إلى فهم مع من يمكنها ويجب عليها التعامل عند التوقيع على الوثائق القانونية.
https://sarabic.ae/20240525/ضابط-أوكراني-لا-يوجد-لدى-قواتنا-خيار-سوى-التراجع-بسبب-كثافة-القصف-الروسي--1089198830.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار رئاسي أوكراني سابق: بايدن لن يشارك في "قمة السلام" في سويسرا
15:40 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 15:52 GMT 25.05.2024)
صرح المستشار الأوكراني السابق أوليغ سوسكين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يذهب إلى "قمة السلام" في سويسرا حتى لا يشارك في إضفاء الشرعية على فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف سوسكين على موقع يوتيوب، أنه "في جوهر الأمر، يريد زيلينسكي أن يحصل على الشرعية من قبل قادة الدولة، ولقد اشتمت الولايات المتحدة بالفعل هذا الأمر، ويدرك بايدن أنه لا يستطيع ارتكاب خطأ، لأن منافسيه (في السباق الانتخابي) سيبدأون على الفور في استغلال هذا الأمر".
وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو/ أيار الجاري، وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس/آذار الفائت.
وتم إلغاء الانتخابات بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست في الوقت المناسب" ودعا إلى وضع حد لهذه القضية.
وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن موسكو تنطلق من حقيقة أن شرعية فلاديمير زيلينسكي قد انتهت، وأشار إلى أن روسيا، عند استئناف المفاوضات مع كييف، تحتاج إلى فهم مع من يمكنها ويجب عليها التعامل عند التوقيع على الوثائق القانونية.