https://sarabic.ae/20240527/أمريكا-تؤجج-التوتر-بين-الصين-وتايوان-عبر-إرسال-أسلحة-جديدة-إلى-تايبيه---1089237912.html

أمريكا تؤجج التوتر بين الصين وتايوان عبر إرسال أسلحة جديدة إلى تايبيه

أمريكا تؤجج التوتر بين الصين وتايوان عبر إرسال أسلحة جديدة إلى تايبيه

سبوتنيك عربي

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستزوّد تايوان بأسلحة جديدة، وليس قديمة مثل أوكرانيا. 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T08:22+0000

2024-05-27T08:22+0000

2024-05-27T08:22+0000

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وأضاف مايكل كول في مؤتمر صحفي خلال زيارة للجزيرة، بثته قناة فورموسا التايوانية على يوتيوب: "على عكس أوكرانيا، تصلني الكثير من الأسئلة حول هذا الأمر، حيث تكون الحرب في الغالب حربًا برية، هذه معارك بحرية في المقام الأول، على عكس أوكرانيا، تايوان ستتلقى أنظمة أسلحة جديدة، وليس قديمة".وأكد أنه سيتم تزويد الجزيرة بالأسلحة من المخزون الجديد. وفي الوقت نفسه، ستحتوي بعض الأنظمة المنقولة على أحدث التقنيات الأمريكية.ويقوم وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة ماكول بزيارة تايوان خلال الفترة، من 26 الى 30 مايو/أيار. واستقبل رئيس إدارة الجزيرة، لاي تشينغده، السياسيين، اليوم الاثنين، حيث تم تنصيبه في 20 مايو، وبعد ذلك أجرت منطقة القيادة القتالية الشرقية لجيش التحرير الشعبي مناورات عسكرية مشتركة حول تايوان في الفترة، من 23 إلى 24 مايو، شملت القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الصاروخية، لاختبار مستوى الاستعداد القتالي للقوات.وتعتبر بكين الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ويعتبر الالتزام بمبدأ "صين واحدة" شرطًا أساسيًا للدول الأخرى الراغبة في إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية أو الحفاظ عليها.كما تلتزم الولايات المتحدة بمبدأ "صين واحدة" وعدم الاعتراف باستقلال تايوان، على الرغم من أنها تحافظ على اتصالات وثيقة مع تايبيه في مختلف المجالات وتزود الجزيرة بالأسلحة. وتصف بكين بانتظام قضية تايوان بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع واشنطن.وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة لانفصال تايوان، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية للصين وتايوان، في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومينتانغ بقيادة شيانغ كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والصين في أواخر الثمانينات.منذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية، مثل جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.وذكرت وزارة الدفاع الصينية أنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن بيع الأسلحة لتايوان والتدخل في الشؤون الداخلية للصين.ووفقًا للوزارة، "إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات الصينية الأمريكية الثلاثة المشتركة، وهي تضر بشكل خطير بسيادة الصين وأمنها، وتهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وترسل رسالة كاذبة إلى القوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان".يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.كوريا الجنوبية واليابان والصين تتفق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكوريةعلى رأسهم السيسي وابن زايد.. 4 زعماء عرب يزورون الصين غدا

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رصد عسكري, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية