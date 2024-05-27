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كوريا الجنوبية واليابان والصين تتفق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية
كوريا الجنوبية واليابان والصين تتفق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية
سبوتنيك عربي
أكد كبار زعماء كوريا الجنوبية، والصين، واليابان مجددا، التزامهم "بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، بعد عقدهم قمة ثلاثية نادرة في سيئول، يوم... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T05:58+0000
2024-05-27T05:58+0000
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وقال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في بيان مشترك، إن السلام في شبه الجزيرة "يخدم مصلحتنا المشتركة، وهو مسؤوليتنا المشتركة".وأكدوا مجددا مواقفهم بشأن "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية" وبذل "جهود إيجابية من أجل التسوية السياسية" للقضية.وأشار رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى أن "ما يسمى بإطلاق القمر الصناعي الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، يعد انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن، ويجب على المجتمع الدولي الرد بحزم"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وعقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، قمة ثلاثية، وهو الاجتماع التاسع من نوعه والأول منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد توقف بسبب جائحة (كوفيد-19)، والنزاعات التاريخية بين الجيران الآسيويين.وكانت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلا عن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بخطة لإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا، بين اليوم الاثنين ومنتصف ليل الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.وأعلنت بيونغ يانغ عن خطة لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى خلال العام الحالي، بعد إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20240518/كوريا-الشمالية-تختبر-إطلاق-صاروخ-باليستي-تكتيكي-باستخدام-نظام-ملاحي-جديد-1088950928.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الجنوبية واليابان والصين تتفق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

05:58 GMT 27.05.2024
© AFP 2023 / CHUNG SUNG-JUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في قمة ثلاثية نادرة بسيئول، 27 مايو/ أيار 2024
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في قمة ثلاثية نادرة بسيئول، 27 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في قمة ثلاثية نادرة بسيئول، 27 مايو/ أيار 2024
© AFP 2023 / CHUNG SUNG-JUN
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أكد كبار زعماء كوريا الجنوبية، والصين، واليابان مجددا، التزامهم "بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، بعد عقدهم قمة ثلاثية نادرة في سيئول، يوم الاثنين.
وقال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في بيان مشترك، إن السلام في شبه الجزيرة "يخدم مصلحتنا المشتركة، وهو مسؤوليتنا المشتركة".
وأكدوا مجددا مواقفهم بشأن "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية" وبذل "جهود إيجابية من أجل التسوية السياسية" للقضية.
وأشار رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى أن "ما يسمى بإطلاق القمر الصناعي الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، يعد انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن، ويجب على المجتمع الدولي الرد بحزم"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
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وعقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، قمة ثلاثية، وهو الاجتماع التاسع من نوعه والأول منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد توقف بسبب جائحة (كوفيد-19)، والنزاعات التاريخية بين الجيران الآسيويين.
وكانت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلا عن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بخطة لإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا، بين اليوم الاثنين ومنتصف ليل الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
وأعلنت بيونغ يانغ عن خطة لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى خلال العام الحالي، بعد إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..قصف إسرائيلي عنيف على رفح ومسيرات فلسطينية تندد بالمجازر06:06 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين وتل أبيب تنفيأمس, 11:58 GMT
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